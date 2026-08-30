Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या भाई तोहफे में बहन को दे सकता है प्रॉपर्टी? जानें गिफ्ट डीड के नियम

क्या भाई तोहफे में बहन को दे सकता है प्रॉपर्टी? जानें गिफ्ट डीड के नियम

भाई द्वारा बहन को घर, जमीन या अन्य संपत्ति गिफ्ट करने पर तुरंत टैक्स नहीं लगता. आयकर नियमों के तहत भाई-बहन रिश्तेदार माने जाते हैं, इसलिए ऐसे उपहार पर विशेष प्रावधान लागू होते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 30 Aug 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

अगर कोई भाई अपनी बहन को घर, जमीन या कोई दूसरी संपत्ति गिफ्ट के तौर पर देता है, तो ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या इस पर टैक्स देना पड़ेगा? आमतौर पर लोगों को लगता है कि संपत्ति ट्रांसफर होते ही टैक्स लग जाता है, लेकिन इनकम इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, भाई और बहन के बीच प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर तुरंत टैक्स देनदारी नहीं बनती है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि फ्यूचर में कभी भी इसपर टैक्स नहीं लगेगा. 

भाई से मिली प्रॉपर्टी पर कब नहीं लगता टैक्स?

इनकम टैक्स, 1961 की धारा 56(2)(x) के तहत भाई-बहन को एक-दूसरे का रिश्तेदार माना जाता है. ऐसे में अगर भाई अपनी बहन को बिना किसी पैसे के लेन-देन के संपत्ति गिफ्ट में देता है, तो वह टैक्स फ्री के दायरे में आता है. क्योंकि संपत्ति गिफ्ट के तौर पर दी गई है और उसके बदले में कोई भुगतान नहीं लिया गया है. 

वेनेजुएला की जमीन में दबा है दुनिया का 17% कच्चा तेल, फिर क्यों बर्बाद हुआ ये देश?

प्रॉपर्टी बेचने पर बहन को देना पड़ सकता है टैक्स

अगर बहन आगे चलकर गिफ्ट में मिली हुई उस संपत्ति को बेचती है, तो ऐसे में टैक्स के नियम बदल जाते है. संपत्ति बेचने पर कैपिटल गेन की गणना करते समय बहन के लिए संपत्ति की कीमत वह नहीं मानी जाएगी, बल्कि भाई द्वारा खरीदी गई मूल कीमत को आधार माना जाता है. यानी टैक्स की गणना करते समय भाई का पुराना रिकॉर्ड भी खास होता है. 

प्रॉपर्टी गिफ्ट करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • संपत्ति गिफ्ट करते समय रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड जरूर बनवाएं.
  • भाई की ओर से मिले संपत्ति खरीदने से जुड़े डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें. 
  • गिफ्ट और बिक्री से जुड़े सभी रिकॉर्ड को अपने पास महफूज रखें, ताकि भविष्य में टैक्स कैलकुलेशन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो.
  • अगर बहन इसके बदले में कोई बड़ी रकम महंगा गिफ्ट देती है, तो यह उपहार की जगह लेन-देन माना जा सकता है और यहां टैक्स के नियम बदल सकते हैं. 

कौन-कौन से रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट होता है टैक्स फ्री?

आयकर कानून के तहत कुछ रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स के दायरे से फ्री होते हैं. 

  • पति या पत्नी
  • भाई या बहन
  • माता-पिता
  • माता-पिता के भाई या बहन
  • संतान और उनके जीवनसाथी
  • पति या पत्नी के माता-पिता और उनके रिश्तेदार

Home Loan हुआ सस्ता, 7% की ब्याज दर पर कर्ज दे रहे ये बैंक, चेक करें ऑफर्स

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Income Tax Property Gift Tax
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या भाई तोहफे में बहन को दे सकता है प्रॉपर्टी? जानें गिफ्ट डीड के नियम
क्या भाई तोहफे में बहन को दे सकता है प्रॉपर्टी? जानें गिफ्ट डीड के नियम
बिजनेस
Home Loan हुआ सस्ता, 7% की ब्याज दर पर कर्ज दे रहे ये बैंक, चेक करें ऑफर्स
Home Loan हुआ सस्ता, 7% की ब्याज दर पर कर्ज दे रहे ये बैंक, चेक करें ऑफर्स
बिजनेस
वेनेजुएला की जमीन में दबा है दुनिया का 17% कच्चा तेल, फिर क्यों बर्बाद हुआ ये देश?
वेनेजुएला की जमीन में दबा है दुनिया का 17% कच्चा तेल, फिर क्यों बर्बाद हुआ ये देश?
बिजनेस
चीनी-प्याज से जेब ढीली, किचन के सामानों पर बैन, महंगाई-मिलावट ने तोड़ दी आम आदमी की कमर
चीनी-प्याज से जेब ढीली, किचन के सामानों पर बैन, महंगाई-मिलावट ने तोड़ दी आम आदमी की कमर
Advertisement

वीडियोज

Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- Gaurav Khanna को मेरी Bisexuality हॉट लगती थी
Mukesh Khanna की जिद से Shaktimaan अटका? Ranveer Singh को लेकर फिर दिया बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
बॉलीवुड
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
क्रिकेट
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
इंडिया
'आप ऐसे नेता हैं जो...', PM मोदी के नेतृत्व के मुरीद हुए मिर्जियोयेव
'आप ऐसे नेता हैं जो...', PM मोदी के नेतृत्व के मुरीद हुए मिर्जियोयेव
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
नेपाल बाढ़- कुदरत के कहर के बीच सीना ताने खड़ा रहा यह 'चमत्कारी' घर
नेपाल बाढ़- कुदरत के कहर के बीच सीना ताने खड़ा रहा यह 'चमत्कारी' घर
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
Embed widget