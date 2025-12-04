Online food delivery: आज के समय में नौकरी की भारी किल्लत है. एक पोस्ट के लिए हजारों-लाखों की तादात में एप्लीकेशन जमा होते हैं. इंटरव्यू के लिए कतारों में लोग खड़े होते हैं. ऐसे में अगर किसी के पास अच्छी-भली नौकरी है, तो वह किस्मत का धनी है.

हालांकि, आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उसने सालाना 25 लाख रुपये की नौकरी को महज इसलिए ठोकर मार दी और वह भी इसलिए क्योंकि उसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी करनी है. शख्स के इस अजीबोगरीब फैसले का किस्सा जब सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, तो इसने लोगों का ध्यान अपनी ओ खींचा.

घर पर रो रहे हैं माता-पिता

X पर एनजी वी (@original_ngv) नाम के एक यूजर ने इस कहानी को शेयर करते हुए बताया कि उसके दोस्त ने एक अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी, जिससे उसके माता-पिता परेशान है, रो रहे हैं और उसके फ्यूचर को लेकर परेशान हो रहे हैं. अगले साल उसकी शादी है और हाल ही में उसने एक नई कार भी खरीदी है, लिहाजा फाइनेंशियली काफी प्रेशर है. एनजी ने लिखा, ''मेरे एक दोस्त ने Swiggy / Rapido ड्राइवर बनने के लिए अपनी 25 lpa+ की नौकरी छोड़ दी. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. उसके माता-पिता ने मुझे फोन करके उसे समझाने के लिए कहा, वे सच में रो रहे थे. वह अगले साल शादी करने वाला है और उसने अभी-अभी एक कार खरीदी है.''

दोस्त का बिजनेस मॉडल तैयार

हालांकि, उसने बहुत सोच-समझकर यह कदम उठाया है. एंजी ने बताया, ''वह एक यूनिवर्सिटी के पास रहता है, जहां खूब सारे स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर आते हैं. वह अपनी नौकरी छोड़कर 6 महीने के अपने रनवे के साथ क्लाउड किचन शुरू कर रहा है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले उसे सबसे पहले मेन्यु तैयार करना था. यह पता लगाने के लिए उसके इलाके में कौन-कौन से फूड आइटम्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वह कुछ हफ्तों के लिए डिलीवरी बॉय बन गया.''

एंजी ने बताया कि उसके दोस्त ने पहले ही 12 SKU शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जिनके बारे में उसका मानना ​​है कि वे कम कीमत पर लेकिन ज्यादा वॉल्यूम में बिक सकते हैं. उसका बिजनेस मॉडल तीन-चार महीने में मुनाफे का अनुमान लगा रहा है.

लोगों ने दी हिम्मत की दाद

उसके प्लान के बारे में जानकर भी उसके दोस्त और परिवारवाले राजी नहीं हो रहे हैं. एनजी ने कहा, "उसके माता-पिता अभी भी इसके खिलाफ हैं और दोस्त भी फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं." उसे काफी बेइज्जती भी झेलनी पड़ रही है जैसे कि लिफ्ट का इस्तेमाल करने पर वॉचमैन का चिल्लाना वगैरह. लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा हुआ है.

एनजी ने कहा, ''अब मैं भी उसे 100 परसेंट सपोर्ट कर रहा हूं. उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आगे उसके लिए ठीक हो.'' सोशल मीडिया पर लोग एनजी के दोस्त की हिम्मत को दाद दे रहे हैं. कोई इसे असली मार्केट रिसर्च बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को डाउनग्रेड करने के लिए हिम्मत चाहिए.

