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हिंदी न्यूज़बिजनेसDiwali 2026 Gift: दिवाली पर बॉस ने कर्मचारियों को बांटी Kia Sonet, हरियाणा की कंपनी का कमाल

Diwali 2026 Gift: दिवाली पर बॉस ने कर्मचारियों को बांटी Kia Sonet, हरियाणा की कंपनी का कमाल

Diwali 2026 Gift: हरियाणा की फार्मास्युटिकल कंपनी ने अपने कुछ कर्मचारियों को उनके बेहतर काम की वजह से Kia Sonet SUV गिफ्ट की है. इसकी चर्चा अब पूरे सोशल मीडिया पर की जा रही है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 29 Oct 2026 11:23 AM (IST)
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अगर कोई कर्मचारी दिन-रात मेहनत करके कंपनी को अच्छा काम करके दे रहा है तो कंपनी भी बेहतर प्रदर्शन के बदले में कुछ न कुछ कर्मचारी को देगी ही. लेकिन क्या आपने ये सुना है कि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए लग्जरी कार दे रही हो? ऐसा ही हरियाणा की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए नई Kia Sonet SUV गिफ्ट की है. 

बता दें कि कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को कार नहीं दी है, बल्कि खास उन कर्मचारियों को Kia Sonet SUV गिफ्ट की है, जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा. खास बात तो ये है कि इस लग्जरी गिफ्ट की चर्चा अब सोशल मीडिया पर खूब की जा रही है. 

 
 
 
 
 
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किस कंपनी ने दिया महंगा गिफ्ट?

हरियाणा की एक फार्मास्युटिकल कंपनी ने ये गिफ्ट दिया है. कंपनी के संस्थापक एम.के.भाटिया ने खुद कर्मचारियों के हाथ में कार की चाबियां सौंपी. ऐसे में जानते हैं कि आखिर कंपनी ने कितने कर्मचारियों को Kia Sonet SUV गिफ्ट की है.

कितने कर्मचारियों को मिली कार?

पंचकूला स्थित MITS हेल्थकेयर ने अपने चार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को नई Kia Sonet SUV दी है. अहम बात ये है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कार तो गिफ्ट की है, लेकिन इसकी पूरी पेमेंट कंपनी की तरफ से नहीं की जाएगी.

कौन करेगा कार की पेमेंट?

दरअसल, कंपनी ने केवल गाड़ियों की शुरुआती पेमेंट की है, बाकी की जो किस्त है वो कंपनी की तरफ से नहीं भरी जाएगी. हां, लेकिन ये जरूर है कि कारों का रजिस्ट्रेशन संबंधित कर्मचारियों के नाम पर ही कराया गया है.  ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल उठेगा कि आखिर गाड़ियों की किस्त कंपनी नहीं भरेगी तो कौन भरेगा?

कौन भरेगा गाड़ियों की किस्त?

कंपनी ने गाड़ियां की केवल शुरुआती डाउन पेमेंट की है, लेकिन हर महीने जाने वाली किस्त कर्मचारियों को ही भरनी है. यानी किस्त के पैसे हर महीने कर्मचारियों की सैलरी से काटे जाएंगे. कंपनी ने कर्मचारियों को कार गिफ्ट तो की है, लेकिन उसकी पूरी पेमेंट कंपनी की ओर से नहीं की जाएगी. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Business News Gift HARYANA Diwali 2026
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