हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइस कंपनी ने दिया 17 रुपये अंतरिम डिविडेंड का तोहफा; ऐलान के बाद निवेशकों के खिले चेहरे, क्या आपने भी लगाया है दांव?

इस कंपनी ने दिया 17 रुपये अंतरिम डिविडेंड का तोहफा; ऐलान के बाद निवेशकों के खिले चेहरे, क्या आपने भी लगाया है दांव?

शुक्रवार के कारोबारी दिन बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों की घोषणा की है. इसके साथ ही कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है. आइए जानते हैं, इस बारे में....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 15 Feb 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bombay Burmah Dividend Announcement: शुक्रवार के कारोबारी दिन बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों की घोषणा की है. इसके साथ ही कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है. जिससे निवेशकों की नजर, सोमवार 16 फरवरी वाले कारोबारी दिन कंपनी शेयरों पर हो सकती है.

कंपनी एफएमसीजी समेत कई सेक्टर में अपनी सेवाएं देती है. आइए जानते हैं, कंपनी के तिमाही नतीजों और डिविडेंड ऐलान के बारे में....

शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का तोहफा

बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने अपने इक्विटी शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है. कंपनी 2 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 17 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड देगी. यह राशि फेस वैल्यू के मुकाबले करीब 850 फीसदी अधिक है, जो निवेशकों के लिए मजबूत रिटर्न का संकेत है.

इस फैसले को बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी गई  है. इसके लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार, 20 फरवरी तय की गई है. यानी जिन निवेशकों के नाम रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होंगे, वही इस अंतरिम लाभांश के योग्य माने जाएंगे. 

दिसंबर तिमाही में मिला-जुला प्रदर्शन

दिसंबर 2025 तिमाही में बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के नतीजे मिले-जुल रहे है. आंकड़ों की बात करें तो, इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 194.2 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 204.1 करोड़ रुपये था. यानी सालाना आधार पर कंपनी की आय में करीब 5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

हालांकि मुनाफे के मोर्चे पर स्थिति बेहतर रही है. दिसंबर 2025 तिमाही में शुद्ध लाभ 6.7 फीसदी बढ़कर 102.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. जो एक साल पहले इसी अवधि में 96.1 करोड़ रुपये था. वहीं EBITDA 10.6 करोड़ रुपये के नुकसान में रहा है. जिससे स्पष्ट है कि परिचालन स्तर पर नुकसान बढ़ा है. इन परिणामों के आने के बाद कंपनी शेयर निवेशकों के रडार पर रह सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Bank Holiday Alert: बैंक जाने से पहले देख लें छुट्टियों की लिस्ट, अगले हफ्ते 4 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक 

Published at : 15 Feb 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Bombay Burmah Dividend Announcement Bombay Burmah Q3 Results December
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
क्रिकेट
NEP vs WI: वेस्टइंडीज सुपर-8 में क्वालीफाई करने वाली बनी पहली टीम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
वेस्टइंडीज ने सुपर-8 में रखा कदम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
साउथ सिनेमा
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स? नेटफ्लिक्स ने दिया बड़ा ऑफर
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रिलीज के साथ ही ‘O Romeo’ विवादों में, मेकर्स पहुंचे कोर्ट
Jagadhatri: 😒Rekha ने बनाया Jagdhatri की बेइज्जती का प्लान, पिता भी हुए शामिल #sbs (15.02.2026)
Dhurandhar की Actress, Sara Arjun भी पहुंची Sadhguru के आश्रम; यहीं से की है पढ़ाई
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
T20 World Cup 2026: बारिश बिगाड़ेगी खेल? कोलंबो स्टेडियम से देखिए पल-पल की रिपोर्ट |IND Vs PAK
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
क्रिकेट
NEP vs WI: वेस्टइंडीज सुपर-8 में क्वालीफाई करने वाली बनी पहली टीम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
वेस्टइंडीज ने सुपर-8 में रखा कदम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
साउथ सिनेमा
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स? नेटफ्लिक्स ने दिया बड़ा ऑफर
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स?
इंडिया
‘अफसोस, साथ में नहीं...’, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच शेयर नहीं करने पर शशि थरूर का रिएक्शन वायरल
‘अफसोस, साथ में नहीं...’, हार्वर्ड में प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच शेयर नहीं करने पर थरूर का रिएक्शन वायरल
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
फूड
How to Clean Grapes Properly: क्या आप भी अंगूर धोकर खा रहे हैं? जानें इन्हें साफ करने का यह है सही तरीका
क्या आप भी अंगूर धोकर खा रहे हैं? जानें इन्हें साफ करने का यह है सही तरीका
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी मौलाना ने खुद बताया हिंदुस्तानी, बोला हम हिंदुस्तान से हैं....लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखें
पाकिस्तानी मौलाना ने खुद बताया हिंदुस्तानी, बोला हम हिंदुस्तान से हैं....लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखें
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget