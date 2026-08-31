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हिंदी न्यूज़बिजनेसBira की बीयर पीते हैं आप? कंपनी पर मंडराया संकट, कानूनी पचड़े में फंसी

Bira की बीयर पीते हैं आप? कंपनी पर मंडराया संकट, कानूनी पचड़े में फंसी

बीयर कंपनी बीरा 91 पर बड़ी मुसीबत आ गई है. HNGIL ने बीरा 91 पर डिफॉल्ट नोटिस डाल दिया है, जिसके बाद हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये बीयर कंपनी बंद हो जाएगी?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 31 Aug 2026 12:01 PM (IST)
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बीयर ब्रांड Bira 91 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. कंपनी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. Bira 91 की पैरेंट कंपनी B9 बेवरेजेज Ltd को कांच की बोतल बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी HNGIL ने डिफॉल्ट नोटिस भेजा है. HNGIL ने करीब 11.77 करोड़ रुपये के कथित बकाये की मांग की है और पेमेंट नहीं होने पर कंपनी को NCLT में ले जाने की तैयारी की है.

क्या है है मामला?
HNGIL का दावा है कि B9 बेवरेजेज ने उनकी कस्टमाइज्ड कांच की बोतलों का पेमेंट नहीं किया है. मामला करीब 51 लाख से ज्यादा 650ml की एम्बर ग्लास बोतलों से जुड़ा है. इन बोतलों को Bira 91 की जरूरत और ब्रांडिंग के हिसाब से तैयार किया गया था. HNGIL के मुताबिक, B9 बेवरेजेज ने इन बोतलों को उठाया नहीं और पेमेंट भी नहीं किया है. इसके चलते बोतलें अभी भी कंपनी के अलग-अलग प्लांट में पड़ी हैं.

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बोतलों की कीमत और स्टोरेज चार्ज भी शामिल
HNGIL ने अपने नोटिस में करीब 7.03 करोड़ रुपए बोतलों की कीमत के तौर पर और करीब 1.12 करोड़ रुपए स्टोरेज चार्ज के रूप में मांगे हैं. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ब्याज भी जोड़ा गया है. कंपनी के खाते में मौजूद करीब 13.72 लाख रुपए के क्रेडिट बैलेंस को एडजस्ट करने के बाद कुल दावा करीब 11.77 करोड़ रुपए का है.

HNGIL का कहना है कि बोतलें खास तौर पर Bira 91 के लिए बनाई गई थीं, इसलिए उन्हें किसी दूसरे खरीदार को बेचना आसान नहीं है. कंपनी के मुताबिक इससे उसका वर्किंग कैपिटल भी फंस गया और स्टोरेज का खर्च बढ़ता गया है.

कितने दिन का मिला समय?
HNGIL ने दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता के सेक्शन 8 के तहत ये डिमांड नोटिस भेजा है. नियम के मुताबिक B9 बेवरेजेज के पास नोटिस मिलने के बाद 10 दिन का समय है. इस दौरान कंपनी कथित बकाया चुका सकती है या किसी पहले से मौजूद विवाद का सबूत पेश कर सकती है. अगर ऐसा नहीं होता है तो HNGIL सेक्शन 9 के तहत NCLT का रुख कर सकती है.

पहले भी गया था लीगल नोटिस?
ये पहली बार नहीं है जब HNGIL ने B9 बेवरेजेज से पेमेंट को लेकर नोटिस भेजा है. कंपनी के मुताबिक 6 मई 2026 को भी लीगल नोटिस भेजकर बकाया चुकाने और बोतलों को उठाने का शेड्यूल देने को कहा गया था. HNGIL का कहना है कि इसके बावजूद न तो पेमेंट हुआ और न ही स्टॉक उठाने की कोई व्यवस्था की गई.

कितने कर्ज में है Bira 91?
Bira 91 की पैरेंट कंपनी पहले से ही आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक B9 बेवरेजेज सितंबर 2025 से प्रोडक्शन से बाहर है और कंपनी पर करीब 1000 करोड़ रुपए का कर्ज होने का अनुमान है. जुलाई 2026 में Bira 91 के फाउंडर अंकुर जैन ने भी कंपनी के बोर्ड और सभी एग्जीक्यूटिव पदों से इस्तीफा दे दिया था. 

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क्या बंद हो जाएगी Bira 91?
फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. HNGIL ने अभी सिर्फ डिफॉल्ट डिमांड नोटिस भेजा है. अगर B9 बेवरेजेज 10 दिन के भीतर पेमेंट कर देती है तो NCLT की कार्रवाई आगे बढ़ने से रुक सकती है. वहीं कंपनी के निवेशक और दूसरे पक्ष B9 बेवरेजेज के पुनर्पूंजीकरण और पुनर्गठन की कोशिश कर रहे हैं. कुछ कंपनियों के Bira 91 को खरीदने की संभावनाओं को लेकर भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 31 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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