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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश के बड़े बिजनेसमैन ने मांगा 14000 करोड़ का कर्ज, बैंक देने लगे 24000 करोड़

देश के बड़े बिजनेसमैन ने मांगा 14000 करोड़ का कर्ज, बैंक देने लगे 24000 करोड़

देश के एक जाने माने बिजनेसमैन के हाथ एक बड़ी डील लगी है. जिसके लिए उन्होंने बैंकों से 14,000 करोड़ के लोन की मांग की. लेकिन बैंकों ने उन्हें 14 नहीं बल्कि 24,000 करोड़ का लोन देने की पेशकश कर डाली है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 03 Sep 2026 09:19 PM (IST)
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एक तरफ जहां देश के कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बैंकों से उधार लेकर उन्हें चूना लगाकर भाग गए हैं. तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे भारतीय बिजनेसमैन भी हैं, जिन्होंने बैंक से लोन मांगा 14 हजार करोड़ रुपये का, लेकिन बैंक उन्हें उससे भी ज्यादा का लोन ऑफर कर रहे हैं. क्या आपने पहचाना कि ये बिजनेसमैन कौन हैं? ये बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि कुमार मंगलम बिड़ला हैं.

बिड़ला ग्रुप को मिला बड़ा प्रोजेक्ट
दरअसल कुमार मंगलम बिड़ला के नेतृत्व वाले आदित्य बिड़ला ग्रुप को एक बड़ी डील मिली है. ग्रुप की कंपनी आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स भारत में शेल की रिन्यूएबल एनर्जी संपत्तियां खरीदने जा रही है. इस डील को पूरा करने के लिए कंपनी करीब 14 हजार करोड़ रुपये का लोन लेना चाहती है. जिसके लिए बैंकों ने उन्हें जो पेशकश की है, उसे देख हर कोई हैरान रह गया है.

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मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, कम से कम चार बैंकों ने मिलकर करीब 24 हजार करोड़ रुपये तक की क्रेडिट लिमिट देने की पेशकश की है. ये रकम कंपनी की जरूरत से करीब 70% ज्यादा है. हालांकि, बैंकों की ओर से बताई गई पूरी रकम जरूरी नहीं है कि वास्तव में लोन के रूप में दी जाए.

किस बैंक ने की कितनी पेशकश?
एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने करीब 7-7 हजार करोड़ रुपये तक की क्रेडिट लिमिट देने की पेशकश की है. वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और PNB ने करीब 5- 5 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइन देने की बात कही है. इसके अलावा HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत कुछ अन्य बड़े बैंकों से भी बातचीत चल रही है.

शेल की 5 GW रिन्यूएबल संपत्तियां खरीदेगा बिड़ला ग्रुप
आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स, सोलएनर्जी पावर प्राइवेट की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी. सोलएनर्जी के पास Sprng एनर्जी का मालिकाना हक है, जो भारत में शेल के रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार को संचालित करती है. इस डील के बाद बिड़ला ग्रुप के पास करीब 5 गीगावॉट का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो आ जाएगा. इस लोन पर ब्याज दर करीब 7.6% से 7.7% के बीच बताई गई है. लोन की अवधि 12 से 20 साल तक हो सकती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 03 Sep 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
Bank Loan Aditya Birla Group
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