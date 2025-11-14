हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़बिजनेसबिहार चुनाव नतीजे बदल सकते हैं बाजार का मूड! एक्सपर्ट्स ने बताए वो शेयर जो निवेशकों को बनाएंगे मालामाल

बिहार चुनाव नतीजे बदल सकते हैं बाजार का मूड! एक्सपर्ट्स ने बताए वो शेयर जो निवेशकों को बनाएंगे मालामाल

बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ गए है. चुनाव के इन नतीजों का परिणाम शेयर मार्केट पर ज्यादा नहीं रहा. हालांकि, बाजार जानकारों का मानना हैं कि, इन परिणामों का असर कुछ खास शेयरों पर हो सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 14 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

NDA Victory Impact On Stock Market: बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ गए है. NDA ने प्रचंड जीत हासिल की है. चुनाव के इन नतीजों का परिणाम शेयर मार्केट पर ज्यादा नहीं रहा. हालांकि, बाजार जानकारों का मानना है कि, इन परिणामों का असर कुछ खास शेयरों पर हो सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि, इन खास शेयरों में तेजी रहेगी. इस जीत के बाद से केंद्र सरकार के पॉलिसी रिफॉर्म्स की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. जिससे आने वाले दिनों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी क्षेत्रों की कंपनी के शेयरों में उछाल आने की पूरी उम्मीद की जा रही है.   

बाजार जानकारों का क्या है कहना?

जागरण न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बड़ी जीत से केंद्र सरकार पॉलिसी रिफॉर्म और बिहार में निवेश को बढ़ा सकती है. जिससे कुछ खास सेगमेंट की कंपनियों के शेयरों में बहार आने की उम्मीद है. पेस 360 के अमित गोयल के बताया कि, बिहार चुनाव के नतीजों को शेयर बाजार पर पॉजिटीव असर हैं.

यह इस बात को पुख्ता करता है कि, देश में राजनीतिक माहौल मजबूत है. साथ ही इन नतीजों के बाद केंद्र सरकार आने वाले दिनों में विकास से संबंधित बड़े कदम उठा सकती हैं. केंद्र की भाजपा सरकार को संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा. जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयरों में तेजी आ सकती है. 

Generational Capital के स्वास्तिक जैन ने जागरण न्यूज से बातचीत में बताया कि, चुनाव नतीजों के बाद बिहार में 58,900 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर आवंटन और कैपिटल एक्सपेंडिचर व खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे.

शुक्रवार को बाजार का चाल

शुक्रवार के कारोबारी दिन शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. हालांकि, कारोबारी दिन की समाप्ति में दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए. 30 शेयरों वाली बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 84.11 अंक या 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,562.78 अंक तो वहीं निफ्टी 50  30.90 अंक या 0.12 फीसदी की उछाल के साथ 25,910.05 के लेवल पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: पर्सनल लोन लेने से पहले इन हिडेन चार्जेज की जरूर करें जांच, वरना होगा बड़ा आर्थिक नुकसान 

Published at : 14 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Results NDA Victory Impact On Stock Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
इंडिया
Bihar Election Result 2025: 'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget