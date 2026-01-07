DA Hike पर बड़ी खबर: जनवरी 2026 में 60 परसेंट हो जाएगा महंगाई भत्ता! सरकार जल्द करेगी ऐलान

DA hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक गुड न्यूज है. जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 परसेंट की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है. इससे बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है. यानी केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों व रिटायर्ड पेंशनर्स अपनी सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी होने का समय अब आ गया है. अभी कर्मचारियों को 58 परसेंट की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है और अब होने वाली 2 परसेंट की बढ़ोतरी के साथ यह 60 परसेंट हो जाएगी.

किस आधार पर तय होता है DA?

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महज अनुमानों के आधार पर अटकलें नहीं लगाई जा रही हैं, बल्कि DA व DR में 2 परसेंट की बढ़ोतरी की खबरें लेबर ब्यूरो के ठोस सरकारी डेटा पर आधारित हैं. DA कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) नवंबर 2025 में 0.5 अंक बढ़कर 148.2 हो गया है.

7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, DA तय करने के लिए पिछले 12 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) को देखा जाता है, जो रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें, ट्रांसपोर्ट, रहने व हेल्थ सर्विस पर आने वाले खर्च पर आधारित होता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

जुलाई से नवंबर 2025 तक के डेटा को देखें तो ग्राफ लगातार ऊपर की ओर गया है. नवंबर की डेटा के आधार पर देखें तो महंगाई भत्ता 59.93 परसेंट तक पहुंचता नजर आ रहा है, जो यह साफ तौर पर दिखाता है कि महंगाई भत्ता 60 परसेंट के बहुत करीब है और अब इसके नीचे जाने की कोई संभावना नहीं दिखती.

अब सभी की निगाहें दिसंबर 2025 के इंडेक्स पर हैं, जिसे अभी जारी किया जाना है. लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अब तस्वीर बदलने वाली नहीं है. गणित बहुत आसान है, अगर दिसंबर में इंडेक्स स्थिर भी रहता है, तो भी औसत DA 60.34 परसेंट होगा. अगर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट भी आती है, तो भी यह 60 परसेंट के स्तर पर बना रहेगा.

कब होगा ऐलान?

सरकार की नीति हमेशा से यही है कि वह महंगाई भत्ते का ऐलान दशमलव में नहीं, बल्कि पूरे अंकों में करती है इसलिए 60.00 परसेंट और 60.99 परसेंट के बीच किसी भी आंकड़े को आखिर में 60 परसेंट ही माना जाएगा. इसका मतलब है कि मौजूदा महंगाई भत्ता 58 परसेंट से 2 परसेंट बढ़कर 60 परसेंट होना लगभग तय है.

हालांकि ये बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं के कारण, आधिकारिक घोषणा और नोटिफिकेशन आमतौर पर मार्च या अप्रैल में आता है. कर्मचारियों को जनवरी से लेकर घोषणा होने तक का अंतर एरियर के तौर पर दिया जाएगा. यह बढ़ोतरी इसलिए भी खास है क्योंकि 8वें वेतन आयोग का नया साइकिल 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाला माना जा रहा है.

