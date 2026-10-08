व्यापारियों के लिए बड़ी खबर, GST दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी, पुरानी दरें ही रहेंगी लागू

57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में टैक्स की मौजूदा दरों में कोई बदलाव न करने का ऐलान किया गया है. साथ ही टैक्स का ढांचा स्थिर रहने की घोषणा की गई है. यानी फिलहाल कारोबारियों और आम लोगों पर GST का अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा. हालांकि, परिषद ने GST से जुड़े कई प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के लिए कई अहम नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है.

इस बैठक में GST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कारोबार बंद करने और ई-कॉमर्स के जरिए बिक्री करने जैसे मामलों को आसान बनाने पर जोर दिया गया. यानी टैक्स की दरें भलें ही पहले जैसी रहेंगी, लेकिन GST से जुड़ी प्रक्रियाओं में राहत मिलेगी.

GST से जुड़े नियमों में क्या हुआ बदलाव?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, GST रिफंड क्लेम को स्वीकार करने की समय लिमिट को काम कर दिया गया है. पहले इसके लिए 15 दिन तक का समय लगता था, जिसे अब घटाकर 10 दिन करने का फैसला किया गया है.

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए नियमों को आसान बनाने की मंजूरी दी गई है.

कर्मचारियों के इंश्योरेंस कवर पर चुकाए गए GST को लेकर नियोक्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) देने की बात कही गई है. इससे पात्र कंपनियों के लिए GST की लागत को समायोजित करना आसान हो सकता है.

GST में कितने टैक्स स्लैब हैं?

GST के तहत अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग दर से टैक्स लगाया जाता है. इसमें आमतौर पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब शामिल हैं.

0% GST: कई जरूरी और कर-मुक्त वस्तुएं इस कैटेगरी में आती हैं, जैसे ताजी सब्जियां, फल, दूध, नमक और अंडे.

कई जरूरी और कर-मुक्त वस्तुएं इस कैटेगरी में आती हैं, जैसे ताजी सब्जियां, फल, दूध, नमक और अंडे. 5% GST: रोजमर्रा के कई जरूरी सामान और सेवाओं पर यह दर लागू होती है.

रोजमर्रा के कई जरूरी सामान और सेवाओं पर यह दर लागू होती है. 12% GST: कुछ प्रोसेस्ड फूड और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं इस स्लैब में आती हैं.

कुछ प्रोसेस्ड फूड और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं इस स्लैब में आती हैं. 1 8% GST: ज्यादातर बड़ी संख्याओं में वस्तुओं और सेवाओं के लिए 18% GST लागू होता है.

ज्यादातर बड़ी संख्याओं में वस्तुओं और सेवाओं के लिए 18% GST लागू होता है. 28% GST: लग्जरी और कुछ हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुओं पर सबसे ऊंची सामान्य GST दर लागू होती है.

कुछ चीजों पर अलग GST दर भी लागू

कुछ खास वस्तुओं के लिए अलग GST दर तय की गई है. उदाहरण के तौर पर सोने और चांदी पर 3% GST लागू है, जबकि रफ डायमंड पर 0.25% GST की दर लागू होती है.

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