हिंदी न्यूज़बिजनेसदिग्गज निवेशकों का इन 10 शेयरों पर भरोसा अटूट, 3 महीनों में इतनी बढ़ा ली हिस्सेदारी

दिग्गज निवेशकों का इन 10 शेयरों पर भरोसा अटूट, 3 महीनों में इतनी बढ़ा ली हिस्सेदारी

Share Market Investment: सितंबर तिमाही में डॉली खन्ना, आशीष कचोलिया, रेखा झुनझुनवाला, मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया जैसे कई दिग्गज निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ न कुछ बदलाव जरूर किया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 18 Oct 2025 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

Share Market Investment: डॉली खन्ना, आशीष कचोलिया, रेखा झुनझुनवाला, मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया जैसे कई दिग्गज निवेशकों ने सितंबर तिमाही में अपने पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल किया है. इनमें से कई ने मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या निवेश शुरू किया. स्टॉक एक्सचेंज की डेटा के मुताबिक, सितंबर तिमाही में इन निवेशकों का भरोसा 10 कंपनियों के शेयरों पर अटूट रहा. 

डॉली खन्ना के ये हैं फेवरेट शेयर 

भारतीय शेयर बाजार में निवेशक के तौर पर काफी पॉपुलर डॉली खन्ना जिन तीन शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, उनमें जीएचसीएल लिमिटेड, कॉफी डे एंटरप्राइजेज और प्रकाश इंडस्ट्रीज शामिल हैं. डॉली खन्ना की जीएचसीएल लिमिटेड की हिस्सेदारी जून तिमाही के 1.13 परसेंट (10,83,235 शेयर) से बढ़कर 1.20 परसेंट (11,51,501 शेयर) हो गई. कॉफी डे एंटरप्राइजेज में भी उनकी हिस्सेदारी 1.55 परसेंट (32,78,440 शेयर) से बढ़कर 2.19 परसेंट (46,32,440 शेयर) हो गई. प्रकाश इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 2.27 परसेंट  (40,56,674 शेयर) से बढ़कर 2.94 परसेंट (52,61,190 शेयर) हो गई. 

मुकुल अग्रवाल ने इन पर लगाया दांव

एक और दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने भी Q2 में अपने पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल किया है. उन्होंने जून तिमाही में ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 6.48 परसेंट (7,62,500 शेयर) से बढ़ाकर 10.32 परसेंट (15,05,500 शेयर) कर ली. उन्होंने सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर भी नया दांव लगाया और 2.88 परसेंट की हिस्सेदारी के बदले 6,00,000 शेयर खरीदे. इसके अलावा, AceEquity की डेटा से पता चला है कि उन्होंने मोनोलिथिश इंडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बीते तीन महीने के 2.30 परसेंट (5,00,000 शेयर) से बढ़ाकर 2.76 परसेंट (6,00,000 शेयर) कर दिया है. 

विजय केडिया ने इस स्टॉक को जोड़ा

केडिया ने अपने पोर्टफोलियो में यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज को जोड़ा. उन्होंने दिल्ली-एनसीआर बेस्ड इस हॉस्पिटल चेन में 9.65 लाख शेयर यानी 1 परसेंट हिस्सेदारी हासिल की. ​​अगस्त 2023 में 300 रुपये पर लिस्ट हुए इस शेयर ने आईपीओ के बाद से 172 परसेंट का रिटर्न दे चुका है और वर्तमान में 815 के आसपास कारोबार कर रहा है. इस साल अब तक इस शेयर में 41 परसेंट का उछाल आया है और पिछले 12 महीनों में इसमें 31 परसेंट की बढ़त हासिल की है.

आशीष और रेखा ने इन शेयरों पर लगाए पैसे

आशीष कचोलिया ने दूसरी तिमाही में वी मार्क इंडिया में 2.71 परसेंट की हिस्सेदारी (6,61,000 शेयर) खरीदी. इसके अलावा, जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग में भी नया निवेश किया. उन्होंने इसके 38,90,762 शेयर खरीदे, जो 1.1 परसेंट की हिस्सेदारी के बराबर है. इस बीच, रेखा झुनझुनवाला ने केनरा बैंक में अपनी हिस्सेदारी जून तिमाही के  1.46 परसेंट (13,24,43,000 शेयर) से बढ़कर 1.57 परसेंट (14,24,43,000 शेयर) कर दी है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 18 Oct 2025 12:46 PM (IST)
