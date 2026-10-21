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हिंदी न्यूज़बिजनेसमेरठ में सबसे सस्ते सूट कहां मिलते हैं? महिलाएं लिख लें बाजारों के नाम

मेरठ में सबसे सस्ते सूट कहां मिलते हैं? महिलाएं लिख लें बाजारों के नाम

मेरठ में सस्ते और स्टाइलिश सूट खरीदने के लिए आप सदर बाजार, बेगमपुल, लालकुर्ती, खंदक बाजार और आबू लेन जेसे मार्किट जा सकती हैं. खरीदारी से पहले कीमत, कपड़े की क्वालिटी और डिजाइन की तुलना जरूर करें.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 21 Oct 2026 08:27 AM (IST)
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मेरठ में अगर आप कम बजट में अच्छे और स्टाइलिश सूट खरीदना चाहती हैं, तो महंगे शोरूम में जाने से पहले शहर के लोकल बाजारों का रुख कर सकती हैं. यहां रोजाना पहनने वाले सूट से लेकर कुर्ती और पार्टी वियर कपड़ों तक के कई विकल्प मिल जाते हैं.

कुछ ऑनलाइन सप्लायर लिस्टिंग में कॉटन सूट की कीमत करीब 250 रुपये से शुरू होती दिखाई देती है, हालांकि खुदरा बाजार में डिजाइन और क्वालिटी के हिसाब से दाम अलग हो सकते हैं. आइए जानते हैं मेरठ के उन बाजारों के बारे में, जहां आप अपने बजट के मुताबिक कपड़ों की खरीदारी कर सकती हैं.

सदर बाजार में 250 रुपये से मिल सकती है कुर्ती

मेरठ का सदर बाजार कपड़ों की खरीदारी के लिए जाना जाता है. यहां महिलाओं को कुर्ती, सूट और दूसरे एथनिक कपड़ों के विकल्प मिल सकते हैं. उपलब्ध बाजार संबंधी जानकारी के मुताबिक, कुर्ती की अनुमानित कीमत 250 से 600 रुपये तक हो सकती है. वहीं, डिजाइन और कपड़े के अनुसार कीमत बढ़ भी सकती है. अगर आप रोजाना पहनने के लिए कपड़े तलाश रही हैं, तो यहां अलग-अलग दुकानों पर रेट जरूर पूछें.

बेगमपुल बाजार में बजट में कपड़ों की तलाश

बेगमपुल बाजार में कपड़ों की कई दुकानें हैं, जहां रोजमर्रा के पहनावे से लेकर फैशन वियर तक के विकल्प तलाशे जा सकते हैं. यहां कुर्ती की अनुमानित कीमत 250 से 700 रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि, सूट के पूरे सेट की कीमत अलग होगी. खरीदारी के दौरान कपड़े की क्वालिटी और सिलाई पर भी ध्यान दें.

लालकुर्ती बाजार में मोलभाव से मिल सकता है बेहतर सौदा

लालकुर्ती बाजार में कपड़ों और फैशन से जुड़ी कई दुकानें हैं. यहां सूट, कुर्ती और दूसरे कपड़ों के विकल्प देखने को मिल सकते हैं. बाजार में दुकानों के बीच कीमतों की तुलना करने और मोलभाव करने से बजट के मुताबिक सामान चुनने में मदद मिल सकती है. हालांकि, यहां सूट की कोई एक तय कीमत उपलब्ध नहीं है.

आबू लेन में ट्रेंडी सूट और एथनिक वियर

आबू लेन मेरठ की प्रमुख शॉपिंग जगहों में शामिल है. यहां लोकल दुकानों के साथ ब्रांडेड स्टोर भी मौजूद हैं. अगर आप नए डिजाइन की कुर्ती, सूट या किसी खास मौके के लिए एथनिक कपड़े खरीदना चाहती हैं, तो इस बाजार में विकल्प देख सकती हैं. लोकल और ब्रांडेड कपड़ों के दाम में काफी अंतर हो सकता है.

खंदक बाजार: सूट का कपड़ा खरीदने का विकल्प

अगर आप तैयार सूट खरीदने के बजाय अपनी पसंद का कपड़ा लेकर सिलवाना चाहती हैं, तो खंदक बाजार में कपड़े और ड्रेस मटेरियल के विकल्प तलाश सकती हैं. खरीदारी से पहले कपड़े की लंबाई, दुपट्टे और बॉटम के कपड़े की कीमत अलग-अलग पूछ लें. इससे आपको कुल खर्च का सही अंदाजा मिल सकेगा.

सस्ते सूट खरीदने से पहले जान लें ये बातें

कम बजट में खरीदारी करने के लिए एक ही दुकान से सामान खरीदने की जल्दबाजी न करें. कम से कम दो से तीन दुकानों पर कीमत और क्वालिटी की तुलना करें. सूट का पूरा सेट है या सिर्फ कुर्ते का कपड़ा, यह भी स्पष्ट कर लें.

ध्यान रखें कि ऊपर बताई गई कीमतें अनुमानित हैं, सभी बाजारों के सत्यापित खुदरा रेट नहीं. दुकान, डिजाइन, कपड़े और क्वालिटी के अनुसार वास्तविक कीमत बदल सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले दुकानदार से मौजूदा रेट की पुष्टि जरूर करें

यह भी पढ़ें- देश में महिलाओं की बेरोजगारी दर बढ़ी, शहरी इलाकों में 9.2% पर पहुंची दर

यह भी देखें- 

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Meerut Markets Affordable Suits
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