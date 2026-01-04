फिक्स इनकम चाहिए तो नजर डालिए इन FD स्कीम्स पर, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं 8% तक ब्याज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Senior Citizen FD Interest Rates 2026: भारतीय निवेशक जो पैसों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ फिक्स रिटर्न पाने की चाह रखते हो उनके लिए बैंक एफडी आज भी पहली पसंद बनी हुई है. खासतौर पर वे लोग जो जोखिम से दूर रहना चाहते हैं. निवेश के लिए एफडी को भरोसेमंद विकल्प माना जाता हैं. वरिष्ठ नागरिकों के बीच इसकी लोकप्रियता और भी ज्यादा है, क्योंकि उन्हें आम ग्राहकों की तुलना में ज्यादा ब्याज का फायदा मिलता है.

इसी कड़ी में कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसी एफडी स्कीमें ऑफर कर रहे हैं. जिनमें वरिष्ठ नागरिक बेहतर ब्याज दर के साथ अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं. अगर आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो ये विकल्प आपके लिए काम के हो सकते हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ एफडी स्कीमों के बारे में....

1. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजन को 5 साल की अवधि वाली एफडी पर 7.77 फीसदी की ब्याज दर ऑफर कर रहा है. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक सेफ रिटर्न ऑप्शंन की तलाश कर रहे हैं तो, यह एक विकल्प हो सकता है.

2. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल की एफडी पर 7.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है. सुरक्षित निवेश के साथ तय रिटर्न चाहने वाले सीनियर सिटीजन इस एफडी स्कीम में पैसा लगाकर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं.

3. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल की एफडी पर 8 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है. अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो इस बैंक की एफडी एक बेहतर विकल्प हो सकती है.

4. ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक

ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल की एफडी पर 6.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है. सुरक्षित निवेश के विकल्प की तलाश कर रहे लोग इस बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट पर विचार कर सकते हैं.

5. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल की एफडी पर 7.50 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है.

