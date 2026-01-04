हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसफिक्स इनकम चाहिए तो नजर डालिए इन FD स्कीम्स पर, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं 8% तक ब्याज

फिक्स इनकम चाहिए तो नजर डालिए इन FD स्कीम्स पर, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं 8% तक ब्याज

भारतीय निवेशक जो पैसों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ फिक्स रिटर्न पाने की चाह रखते हो उनके लिए बैंक एफडी आज भी पहली पसंद बनी हुई है. वरिष्ठ नागरिकों के बीच इसकी लोकप्रियता और भी ज्यादा है..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 04 Jan 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Senior Citizen FD Interest Rates 2026: भारतीय निवेशक जो पैसों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ फिक्स रिटर्न पाने की चाह रखते हो उनके लिए बैंक एफडी आज भी पहली पसंद बनी हुई है. खासतौर पर वे लोग जो जोखिम से दूर रहना चाहते हैं. निवेश के लिए एफडी को भरोसेमंद विकल्प माना जाता हैं. वरिष्ठ नागरिकों के बीच इसकी लोकप्रियता और भी ज्यादा है, क्योंकि उन्हें आम ग्राहकों की तुलना में ज्यादा ब्याज का फायदा मिलता है.

इसी कड़ी में कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसी एफडी स्कीमें ऑफर कर रहे हैं. जिनमें वरिष्ठ नागरिक बेहतर ब्याज दर के साथ अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं. अगर आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो ये विकल्प आपके लिए काम के हो सकते हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ एफडी स्कीमों के बारे में....

1. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीजन को 5 साल की अवधि वाली एफडी पर 7.77 फीसदी की ब्याज दर ऑफर कर रहा है. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक सेफ रिटर्न ऑप्शंन की तलाश कर रहे हैं तो, यह एक विकल्प हो सकता है.

2. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल की एफडी पर 7.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है. सुरक्षित निवेश के साथ तय रिटर्न चाहने वाले सीनियर सिटीजन इस एफडी स्कीम में पैसा लगाकर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं.

3. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल की एफडी पर 8 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है. अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो इस बैंक की एफडी एक बेहतर विकल्प हो सकती है.

4. ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 

ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल की एफडी पर 6.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है. सुरक्षित निवेश के विकल्प की तलाश कर रहे लोग इस बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट पर विचार कर सकते हैं.

5. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल की एफडी पर 7.50 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रहा है.

यह भी पढ़ें: 2025 में बिकवाली, 2026 में वापसी? विदेशी निवेशकों को लेकर एक्सपर्ट्स ने जताई उम्मीद, जानें डिटेल

Published at : 04 Jan 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Senior Citizen FD Interest Rates 2026 Small Finance Bank Fd Rates For Senior Citizens
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर निधि दत्ता बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
Advertisement

वीडियोज

Ankita Bhandari Hatyakand: Uttarakhand के Ankita Bhandari हत्याकांड पर बड़ी खबर | Dehradun
Top News: अभी की बड़ी खबरें | ABP News | Delhi Double Murder |Bulldozer Action | Maduro | Trump
Delhi के Shahdara इलाके में डबल मर्डर से मच गई सनसनी | Delhi News | Virendra Kumar Bansal
Sambhal Bulldozer Action: संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन | SDM Court | Hajipur
क्या Venezuela बनने जा रहा है दूसरा इराक? Trump और Maduro की बड़ी कहानी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर निधि दत्ता बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
इंडिया
फ्लाइट में पावर बैंक लेकर जाना पड़ सकता है भारी, जानें क्या है DGCA का नया नियम? गलती से भी न रखें ये चीजें 
फ्लाइट में पावर बैंक लेकर जाना पड़ सकता है भारी, जानें क्या है DGCA का नया नियम? गलती से भी न रखें ये चीजें 
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
हेल्थ
World Strangest Diseases: ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ये हैं दुनिया की सबसे अजीब-ओ-गरीब बीमारियां, इनसे जूझने वालों की हालत सुनकर उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में रखे गए वेनेजुएला के मादुरो, जानें क्यों बदनाम है ये कैद?
अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में रखे गए वेनेजुएला के मादुरो, जानें क्यों बदनाम है ये कैद?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget