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हिंदी न्यूज़बिजनेसबेंगलुरु से प्रयागराज का फ्लाइट किराया 27 हजार, पेरिस का सिर्फ 24 हजार

बेंगलुरु से प्रयागराज का फ्लाइट किराया 27 हजार, पेरिस का सिर्फ 24 हजार

दिवाली पर घर लौटने वालों के लिए फ्लाइट किराया परेशानी बढ़ा रहा है. सोशल मीडिया पर अमित राजपूत ने 5 नवंबर के टिकटों की तुलना साझा की, जिसमें बेंगलुरु-प्रयागराज का किराया पेरिस से ज्यादा दिखा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 31 Oct 2026 09:50 PM (IST)
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दिवाली और छठ पर अपने घर और परिवार के साथ त्योहार मनाने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन दूसरे शहरों में नौकरी करने वाले लोगों के लिए घर लौटना अब जेब पर भारी पड़ सकता है. खासकर फ्लाइट से सफर करने वालों को त्योहारों के समय बढ़े हुए किराए का सामना करना पड़ता है. अब जरा सोचिए, अगर अपने ही देश में घर जाने के लिए विदेश जाने से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ें तो हैरानी होना लाजमी है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां बेंगलुरु से प्रयागराज जाने का हवाई टिकट पेरिस जाने वाली फ्लाइट से भी महंगा दिखाई दिया है.  

दरअसल,  सोशल मीडिया पर एक फ्लाइट किराए का स्क्रीनशॉर्ट वायरल हो रहा है. अमित राजपूत नाम के एक यूजर ने 5 नवंबर के फ्लाइट किराए के स्क्रीनशॉट शेयर किए. इसमें बेंगलुरु से प्रयागराज का टिकट करीब 27 हजार रुपए, जबकि बेंगलुरु से पेरिस का टिकट करीब 24 हजार रुपए का दिखाया गया. इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि दीवाली पर या तो घर जा सकते हैं या फिर पेरिस घूमने.

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प्रयागराज जाने से सस्ता पड़ा पेरिस का टिकट

स्क्रीनशॉट के मुताबिक, बेंगलुरु से प्रयागराज के लिए इंडिगो की वन-वे फ्लाइट का किराया 27,817 रुपए था. इस सफर में हैदराबाद में एक स्टॉप भी शामिल था और यात्रा में करीब 4 घंटे 50 मिनट लगने थे. डिस्काउंट और कैशबैक के बाद इसकी कीमत 27,006 रुपए दिखाई गई.

वहीं, बेंगलुरु से पेरिस जाने के लिए एतिहाद एयरवेज का टिकट 25,838 रुपए का था. यह फ्लाइट अबू धाबी के रास्ते जाती है और इसमें करीब 19 घंटे का समय लगता है. छूट के बाद टिकट की कीमत 24,037 रुपये रह गई. यानी स्क्रीनशॉट में पेरिस का टिकट प्रयागराज के मुकाबले करीब 3 हजार रुपए सस्ता दिखा.

 
 
 
 
 
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त्योहारों में क्यों बढ़ जाते हैं फ्लाइट के दाम?

दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं. ऐसे में बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से छोटे शहरों के लिए फ्लाइट की मांग बढ़ जाती है. मांग ज्यादा होने और सीमित फ्लाइट ऑप्शनों के कारण किराया भी तेजी से बढ़ सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 31 Oct 2026 09:50 PM (IST)
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Bengaluru Flight Ticket Price PRAYAGRAJ
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