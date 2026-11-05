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हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली से पहले महंगाई की मार, दूध- दही के बाद घी- मक्खन हुए महंगे

दीवाली से पहले महंगाई की मार, दूध- दही के बाद घी- मक्खन हुए महंगे

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 05 Nov 2026 12:13 PM (IST)
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दूध, घी, पनीर जैसी चीजों के इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी नंदिनी के डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपके लिए जरूरी अपडेट है. बेंगलुरु मिल्क यूनियन ( बीएएमयूएल) ने घी, मक्खन, पनीर और तृप्ति दूध की कीमतों में बदलाव किया है. नई दरें 4 नवंबर से लागू हो चुकी हैं. बड़ी बात ये है कि ये कि बदलाव दीवाली के पहले किया गया है.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 05 Nov 2026 12:13 PM (IST)
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