दीवाली से पहले महंगाई की मार, दूध- दही के बाद घी- मक्खन हुए महंगे

दूध, घी, पनीर जैसी चीजों के इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी नंदिनी के डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपके लिए जरूरी अपडेट है. बेंगलुरु मिल्क यूनियन ( बीएएमयूएल) ने घी, मक्खन, पनीर और तृप्ति दूध की कीमतों में बदलाव किया है. नई दरें 4 नवंबर से लागू हो चुकी हैं. बड़ी बात ये है कि ये कि बदलाव दीवाली के पहले किया गया है.