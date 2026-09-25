रविवार को बैंक तो खुलेंगे, लेकिन कितने घंटे? हड़ताल से पहले सतर्क रहें ग्राहक

आगामी सोमवार यानी 28 सितंबर से सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तीन दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं. यह हड़ताल 30 सितंबर तक जारी रहेगी. देशव्यापी हड़ताल से पहले बिना रुकावट बैंकिंग सेवाएं जारी रखने के लिए हड़ताल से पहले रविवार यानी 27 सितंबर को बैंकों को खुले रखने का निर्णय लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि बैंक कितने घंटे काम करेंगे.

गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की तीन दिवसीय हड़ताल 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित है. यह हड़ताल बीते 11 सितंबर को हुई एक दिन की हड़ताल के बाद हो रही है. बैंक यूनियनों ने मुख्य रूप से पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह को लागू करने और परफार्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वापसी की मांग की है.

रविवार को बैंकों में कितने घंटे काम करेंगे कर्मचारी?

प्रस्तावित बैंक हड़ताल को देखते हुए सरकार की तरफ से 27 सितंबर को बैंकों को खुला रखने का निर्णय लिया गया है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देशव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाये हैं. RBI ने 27 सितंबर को सभी बैंक शाखाओं, दफ्तरों और एटीएम से जुड़ी शाखाओं एवं करेंसी चेस्ट को खोलने की मंजूरी दे दी है. जिससे हड़ताल से पहले पड़ रहे रविवार के दिन भी आम दिनों की तरह काम होंगे. यानी ग्राहक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शाखा पहुंचकर बैंक से जुड़े काम करा सकते हैं.

25 सितंबर को सैलरी जारी करने के निर्देश

वहीं, हड़ताल से पहले ही सैलरी भी जारी किए जाने के निर्देश वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं. वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों और मंत्रालय से कहा है कि, बैंक हड़ताल के मद्देनजर सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, वेतन, पेंशन समय से पहले यानी 25 सितंबर को ही वितरित कर दें. वित्त मंत्रालय के तहत कंट्रोलर जनरल आफ अकाउंट्स की ओर से जारी एक आफिस मेमोरेंडम के अनुसार, 28-30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है.

बैंक अपने ग्राहकों दे रहे रविवार को बैंक खुले होने की जानकारी

बताते चलें कि, देशव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनजर SBI, CBI, BOB, UBI जैसे राष्ट्रीय बैंक हड़ताल से पहले रविवार को बैंक शाखाओं के खुले होने की जानकारी सोशल मीडिया, कस्टमर की ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बर के माध्यम से साझा कर बता रहे हैं ताकि ग्राहकों को बैंक हड़ताल के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे इस अतिरिक्त कार्यदिवस का फायदा उठा कर अपने बैंकिंग से जुड़े लेनदेन को अंजाम दे सकें.

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