गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसरविवार को बैंक तो खुलेंगे, लेकिन कितने घंटे? हड़ताल से पहले सतर्क रहें ग्राहक

रविवार को बैंक तो खुलेंगे, लेकिन कितने घंटे? हड़ताल से पहले सतर्क रहें ग्राहक

बैंक यूनियनों की हड़ताल को लेकर सरकार सतर्क हो गई है. बैंक भी अपने ग्राहकों को ईमेल और मैसेज के जरिए सतर्क कर रहे हैं. इस बीच सवाल है कि रविवार को बैंक कितने घंटे काम काज करेंगे.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 25 Sep 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

आगामी सोमवार यानी 28 सितंबर से सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तीन दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं. यह हड़ताल 30 सितंबर तक जारी रहेगी. देशव्यापी हड़ताल से पहले बिना रुकावट बैंकिंग सेवाएं जारी रखने के लिए हड़ताल से पहले रविवार यानी 27 सितंबर को बैंकों को खुले रखने का निर्णय लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि बैंक कितने घंटे काम करेंगे.

गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की तीन दिवसीय हड़ताल 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित है. यह हड़ताल बीते 11 सितंबर को हुई एक दिन की हड़ताल के बाद हो रही है. बैंक यूनियनों ने मुख्य रूप से पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह को लागू करने और परफार्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वापसी की मांग की है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
क्या 8वें वेतन आयोग में आपकी भी बढ़ेगी सैलरी? फटाफट नोट करें अक्टूबर के ये जरूरी डेट
क्या 8वें वेतन आयोग में आपकी भी बढ़ेगी सैलरी? फटाफट नोट करें अक्टूबर के ये जरूरी डेट
बिजनेस
LIC के MD दिनेश पंत की समय से पहले रिटायरमेंट को सरकार की मंजूरी, क्या है पूरा मामला
LIC के MD दिनेश पंत की समय से पहले रिटायरमेंट को सरकार की मंजूरी, क्या है पूरा मामला
बिजनेस
देशभर में LPG के 62 लाख कनेक्शन हुए बंद, e-KYC और सप्लाई संकट का असर
देशभर में LPG के 62 लाख कनेक्शन हुए बंद, e-KYC और सप्लाई संकट का असर
बिजनेस
बालापुर गणेश लड्डू की 39 लाख में नीलामी, खरीदने के लिए मची होड़
बालापुर गणेश लड्डू की 39 लाख में नीलामी, खरीदने के लिए मची होड़

रविवार को बैंकों में कितने घंटे काम करेंगे कर्मचारी?

प्रस्तावित बैंक हड़ताल को देखते हुए सरकार की तरफ से 27 सितंबर को बैंकों को खुला रखने का निर्णय लिया गया है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देशव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाये हैं. RBI ने 27 सितंबर को सभी बैंक शाखाओं, दफ्तरों और एटीएम से जुड़ी शाखाओं एवं करेंसी चेस्ट को खोलने की मंजूरी दे दी है. जिससे हड़ताल से पहले पड़ रहे रविवार के दिन भी आम दिनों की तरह काम होंगे. यानी ग्राहक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शाखा पहुंचकर बैंक से जुड़े काम करा सकते हैं.

25 सितंबर को सैलरी जारी करने के निर्देश

वहीं, हड़ताल से पहले ही सैलरी भी जारी किए जाने के निर्देश वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं. वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों और मंत्रालय से कहा है कि, बैंक हड़ताल के मद्देनजर सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, वेतन, पेंशन समय से पहले यानी 25 सितंबर को ही वितरित कर दें. वित्त मंत्रालय के तहत कंट्रोलर जनरल आफ अकाउंट्स की ओर से जारी एक आफिस मेमोरेंडम के अनुसार, 28-30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है.

बैंक अपने ग्राहकों दे रहे रविवार को बैंक खुले होने की जानकारी

बताते चलें कि, देशव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनजर SBI, CBI, BOB, UBI जैसे राष्ट्रीय बैंक हड़ताल से पहले रविवार को बैंक शाखाओं के खुले होने की जानकारी सोशल मीडिया, कस्टमर की ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बर के माध्यम से साझा कर बता रहे हैं ताकि ग्राहकों को बैंक हड़ताल के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे इस अतिरिक्त कार्यदिवस का फायदा उठा कर अपने बैंकिंग से जुड़े लेनदेन को अंजाम दे सकें.

यह भी पढ़ें- क्या 8वें वेतन आयोग में आपकी भी बढ़ेगी सैलरी? फटाफट नोट करें अक्टूबर के ये जरूरी डेट

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Bank Strike Bank News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या 8वें वेतन आयोग में आपकी भी बढ़ेगी सैलरी? फटाफट नोट करें अक्टूबर के ये जरूरी डेट
क्या 8वें वेतन आयोग में आपकी भी बढ़ेगी सैलरी? फटाफट नोट करें अक्टूबर के ये जरूरी डेट
बिजनेस
LIC के MD दिनेश पंत की समय से पहले रिटायरमेंट को सरकार की मंजूरी, क्या है पूरा मामला
LIC के MD दिनेश पंत की समय से पहले रिटायरमेंट को सरकार की मंजूरी, क्या है पूरा मामला
बिजनेस
देशभर में LPG के 62 लाख कनेक्शन हुए बंद, e-KYC और सप्लाई संकट का असर
देशभर में LPG के 62 लाख कनेक्शन हुए बंद, e-KYC और सप्लाई संकट का असर
बिजनेस
बालापुर गणेश लड्डू की 39 लाख में नीलामी, खरीदने के लिए मची होड़
बालापुर गणेश लड्डू की 39 लाख में नीलामी, खरीदने के लिए मची होड़
Advertisement

वीडियोज

Ajaz Khan Interview: Elvish Yadav Controversy, Bigg Boss 20, Salman Khan और Viral Allegations पर खुलकर बात
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh और Raghubir Yadav की दमदार Performances
Vibe में Kunal Kemmu, Preity Zinta और Sparsh Shrivastava ने शेयर किए फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से
Kanikka Kapur Interview: Sunny Deol, Batwara 1947, Kiara Advani Comparison & More
Sai Ketan Rao Interview: Suraag 2.0, Bigg Boss Journey और Set Secrets पर खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रोहिंग्या को जल्द भेजे जाएं वापस, तभी...', UNGA में बोले बांग्लादेशी PM तारिक रहमान
'रोहिंग्या को जल्द भेजे जाएं वापस, तभी...', UNGA में बोले बांग्लादेशी PM तारिक रहमान
महाराष्ट्र
SIR विवाद के बीच अब राज ठाकरे बोले, 'ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों का...'
SIR विवाद के बीच अब राज ठाकरे बोले, 'ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों का...'
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
फूड
Karela Bhurji: इस तरह से बनाएं करेले की भुर्जी, कड़वाहट तोड़ देगी दम
इस तरह से बनाएं करेले की भुर्जी, कड़वाहट तोड़ देगी दम
इंडिया
आलोचना के बीच ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बंगाल BJP अध्यक्ष, बोले- 'वे पद्मभूषण के...'
आलोचना के बीच ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बंगाल BJP अध्यक्ष, बोले- 'वे पद्मभूषण के...'
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget