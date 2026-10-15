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हिंदी न्यूज़बिजनेसअक्टूबर में 15 में से 10 दिन बेंक रहेंगे बैंक, अभी चेक कर लें RBI की हाॅलिडे लिस्ट

अक्टूबर में 15 में से 10 दिन बेंक रहेंगे बैंक, अभी चेक कर लें RBI की हाॅलिडे लिस्ट

अक्टूबर का महीना खत्म होने में अब बस 15 ही दिन बचे हुए हैं. इसमें से भी 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं इसलिए बेहतर यही होगा कि ब्रांच विजिट करने से पहले RBI की हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 15 Oct 2026 12:39 PM (IST)
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  • अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में बैंक 10 दिन बंद रहेंगे.
  • दुर्गा पूजा, दशहरा जैसे त्योहारों के कारण विभिन्न राज्यों में अवकाश.
  • डिजिटल बैंकिंग, एटीएम सेवाओं से लेन-देन की सुविधा जारी रहेगी.

अक्टूबर का महीना खत्म होने में अब बस 15 दिन ही बचे हैं. ऐसे में अगर इस बीच आप बैंक जाकर किसी काम को निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े (15 अक्टूबर-30 अक्टूबर) में बैंक 10 दिन बंद रहने वाले हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक 10 अलग-अलग दिन बंद रहेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीच दुर्गा पूजा, दशहरा, लक्ष्मी पूजा और करवा चौथ जैसे कई त्योहार पड़ रहे हैं. 

15 से 30 अक्टूबर के बीच बैंक में छुट्टियों की पूरी लिस्ट

17 अक्टूबर (शनिवार)-  महा सप्तमी के अवसर पर अगरतला में बैंकों की छुट्टी रहेगी. चूंकि यह महीने का तीसरा शनिवार है इसलिए देश के बाकी हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे.

18 अक्टूबर (रविवार)- साप्ताहिक अवकाश के दिन पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. 

19 अक्टूबर (सोमवार)- महा नवमी / आयुध पूजा  के चलते अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे.

20 अक्टूबर (मंगलवार)- विजया दशमी / दशहरा के अवसर लगभग पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. सिवाय गंगटोक और इम्फाल को छोड़कर.

21 अक्टूबर (बुधवार)- विजया दशमी के मौके पर अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे.

22 और 23 अक्टूबर (गुरुवार और शुक्रवार)- दुर्गा पूजा (दसैन) के लिए केवल गंगटोक (सिक्किम) में बैंक बंद रहेंगे.

24 अक्टूबर (शनिवार)-  महीने का चौथा शनिवार होने के चलते पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी.

25 अक्टूबर (रविवार)- रविवार की छुट्टी रहेगी. साथ में इस दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा का विशेष अवकाश भी रहेगा. 

26 अक्टूबर (सोमवार)- लक्ष्मी पूजा / एसेशन डे / वाल्मीकि जयंती के चलते अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.

29 अक्टूबर (गुरुवार)- करवा चौथ की वजह से केवल शिमला में स्थानीय अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे.

छुट्टियों में लें ऑनलाइन बैंकिंग का सहारा

बैंक बंद होने मतलब यह नहीं हैं कि आप जरूरी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. आप Paytm, Phonepe और GooglePay जैसे UPI ऐप्स की मदद से पैसों का लेनदेन कर सकते हैं, बिल पेमेंट, रिचार्ज वगैरह करा सकते हैं. कैश निकालने के लिए ATM की मदद ले सकते हैं. बैंकिंग ऐप्स के जरिए अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बाकी दूसरी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं.

ग्राहकों को बस इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार तकनीकी खराबी या मेंटेनेंस के चलते डिजिटल ट्रांजेक्शन में दिक्कतें आ सकती हैं. इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. हालांकि, जिन कामों के लिए मैन्युअल प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, उनके लिए आपको अगले वर्किंग डे तक का इंतजार करना होगा. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Reserve Bank Of India RBI October Bank Holiday
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