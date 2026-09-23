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हिंदी न्यूज़बिजनेसरविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला

रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 23 Sep 2026 01:38 PM (IST)
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बैंक यूनियनों की ओर से तीन दिन की बैंक हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए रविवार 27 सितंबर को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खुला रखने का निर्देश दिया है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 01:38 PM (IST)
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