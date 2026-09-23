एक्सप्लोरर
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
बैंक यूनियनों की ओर से तीन दिन की बैंक हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए रविवार 27 सितंबर को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खुला रखने का निर्देश दिया है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस
बिजनेस
Gold Flake सिगरेट हुई महंगी, जानिए 10 और 20 वाले पैकेट के नए दाम
बिजनेस
UPI से भी एक कदम आगे, RBI का HaRBInger लाएगा बिना इंटरनेट e₹ पेमेंट
बिजनेस
कौन हैं अरबपति दिनेश ठक्कर, जो 711 करोड़ के महल के बने मालिक, 12वीं पास हैं
बिजनेस
NSE IPO: 20 इन्वेस्टमेंट बैंकरों ने कमीशन और फीस से कमाए 186 करोड़
बिजनेस
10 Photos
अमेरिका के बाद दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा अरबपति? जानें लिस्ट में भारत कितने नंबर पर
बिजनेस
8 Photos
दुनिया के अमीरों में अब किस नंबर पर हैं मुकेश अंबानी, कितनी है संपत्ति? ये है सबसे ताजा लिस्ट