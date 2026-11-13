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हिंदी न्यूज़बिजनेसAI से बैंकों में करोड़ों की लूट, सरकार कर रही आपके पैसे की निगरानी!

AI से बैंकों में करोड़ों की लूट, सरकार कर रही आपके पैसे की निगरानी!

I4C ने AI एजेंट्स से किये जाने वाली बैंकिंग धोखाधड़ी पर बैंकों और फिनटेक कंपनियों को अलर्ट जारी करा गया है. यदी कोई भी संदिग्ध साइबर घटना घटे तो उसकी जानकारी छह घंटे में CERT-In और RBI को देनी होगी.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 13 Nov 2026 11:08 AM (IST)
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डिजिटल बैंकिंग ने पैसों का लेनदेन पहले के मुकाबले काफी आसान बना दिया है. लेकिन तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीके भी बदल रहे हैं. अब साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से वित्तीय संस्थानों के सिस्टम को निशाना बना रहे हैं. इस खतरे को देखते हुए देश की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को सतर्क रहने की सलाह दी थी.

साइबर अपराधी सबसे पहले पुराने सॉफ्टवेयर और कमजोर सुरक्षा वाले इंटरनेट सर्वर का फायदा उठाकर सिस्टम तक पहुंच बनाते हैं. इसके अलावा ग्राहकों से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं और शिकायत दर्ज करने वाले प्लेटफॉर्म भी उनके निशाने पर हो सकते हैं.

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API को निशाना बनाते हैं अपराधी

सिस्टम में प्रवेश मिलने के बाद अपराधी ऑटोमेटेड पेमेंट और फंड ट्रांसफर से जुड़े API को निशाना बनाते हैं. इसके बाद चोरी किए गए पैसों को अलग-अलग बैंकों के म्यूल अकाउंट में भेजा जाता है. ये ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल अवैध पैसों को प्राप्त करने और आगे भेजने के लिए किया जाता है.

पैसे को IMPS और NEFT के जरिए तेजी से दूसरे खातों में पहुंचाया या निकाला जाता है. इतना ही नहीं, अपराधी लेनदेन से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड भी मिटाने की कोशिश करते हैं, जिससे जांच में परेशानी आती है.

AI एजेंट्स की मदद से हो रही करोड़ों की धोखाधड़ी

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) और फिनटेक संस्थानों को AI आधारित साइबर हमलों को लेकर अलर्ट किया है. गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली इस एजेंसी की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट (NCTAU) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साइबर अपराधी AI एजेंट्स का इस्तेमाल करके वित्तीय संस्थानों के सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं.

एजेंसी के अनुसार, कुछ मामलों में फंड ट्रांसफर सिस्टम और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) के जरिए करोड़ों रुपये के अनधिकृत लेनदेन सामने आए हैं. AI तकनीक की मदद से अपराधी बहुत कम समय में कई वित्तीय गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं.

सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने होंगे?

एजेंसियों ने सभी पेमेंट API की सूची तैयार रखने और पुराने या इस्तेमाल नहीं होने वाले इंटरफेस बंद करने की सलाह दी है. इसके साथ ही बैंकिंग सुरक्षा, लेनदेन की निगरानी और IT टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया है.

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023-24 से 2025-26 के बीच देश में 53.87 लाख से अधिक साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हुईं. इन मामलों में रिपोर्ट की गई कुल रकम 56,087 करोड़ रुपये से ज्यादा थी.

बैंकों को छह घंटे में देनी होगी जानकारी

I4C और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) ने वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. संस्थानों को संदिग्ध साइबर घटनाओं की जानकारी सामने आने के छह घंटे के भीतर CERT-In को देनी होगी. बैंकों और NBFCs को इसी समयसीमा में RBI के DAKSH पोर्टल पर भी रिपोर्ट करनी होगी.

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 11:08 AM (IST)
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