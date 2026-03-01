हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसFD Rates for Senior Citizens: रिटायरमेंट के बाद भी ठाठ में कटेगी जिंदगी, FD पर 8 परसेंट तक इंटरेस्ट दे रहे ये बैंक; देखें लिस्ट

FD Rates for Senior Citizens: रिटायरमेंट के बाद भी ठाठ में कटेगी जिंदगी, FD पर 8 परसेंट तक इंटरेस्ट दे रहे ये बैंक; देखें लिस्ट

Bank FD Rates: सीनियर सिटीजंस के लिए अब भी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) तय कमाई और सुरक्षित निवेश का एक बढ़िया ऑप्शन है. कुछ बैंकों में इनके लिए FD पर 8 परसेंट तक का ब्याज मिल रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Mar 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

Bank FD Rates: भारत में अब भी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश का सबसे सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है. रिटायरमेंटके बाद कमाई होती रहे और जिंदगी ठाठ में गुजरे, इसे देखते हुए कुछ बैंक अब भी सीनियर सिटीजंस (60 साल और उससे ज्यादा उम्र के) के लिए तीन साल के टर्म के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर 8 परसेंट तक का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जिसकी लिमिट 3 करोड़ रुपये है. आइए देखते हैं कि निवेशकों को उनकी जमा राशि पर सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों में किन-किनके नाम शामिल हैं?

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक- यह बैंक सीनियर सिटिजन के लिए तीन साल के टर्म वाले FD पर 8 परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है.

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक- यह बैंक भी सीनियर सिटिजन के लिए तीन साल के टर्म वाले FD पर 8 परसेंट की दर से इंटरेस्ट दे रहा है. 

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक- Ujjivan स्मॉल फाइनेंस बैंक भी सीनियर सिटिजन्स के लिए तीन साल के टेन्योर वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.7 परसेंट इंटरेस्ट रेट दे रहा है. 

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक- यह बैंक सीनियर सिटिजन के लिए तीन साल के फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.6 परसेंट इंटरेस्ट रेट दे रहा है.

FD पर स्मॉल फाइनेंस बैंकों के रेट्स

  • उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक- 8.00 परसेंट
  • जना स्मॉल फाइनेंस बैंक- 8.00 परसेंट
  • उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक- 7.70 परसेंट
  • इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक- 7.50 परसेंट
  • स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक- 7.50 परसेंट
  • सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक- 7.45 परसेंट
  • शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक- 7.25 परसेंट
  • ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक- 6.50 परसेंट

बेहतर इंटरेस्ट देने में प्राइवेट बैंक भी कम नहीं

  • RBL Bank और Bandhan Bank फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.7 परसेंट तक इंटरेस्ट दे रहे हैं. 
  • YES Bank 7.75 परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है. 
  • फिक्स्ड डिपॉजिट पर DCB Bank 7.65 परसेंट की दर से इंटरेस्ट दे रहा है. 
  • ICICI Bank और Axis Bank करीब 7.1 से 7.2 परसेंट के बीच FD पर ब्याज दे रहे हैं. 

सरकारी बैंक कितना दे रहे इंटरेस्ट?

  • भारतीय स्टेट बैंक- 7.05 परसेंट
  • पंजाब एंड सिंध बैंक- 7.25 परसेंट
  • बैंक ऑफ इंडिया- 7.2 परसेंट
  • बैंक ऑफ बड़ौदा-  7 परसेंट
  • कैनरा बैंक-  7 परसेंट

Published at : 01 Mar 2026 09:08 AM (IST)
