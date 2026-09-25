क्या सरकार ने मान ली बैंक में 5-डे वर्किंग की बात? वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने साफ की मंशा
बैंक यूनियनों की तरफ से बुलाई गई तीन दिवसीय हड़ताल के चलते 28 से 30 सितंबर तक बैंक बंद रहेंगे. बैंक कर्मचारी RBI और LIC की तरह 5-डे वर्किंग पर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.
- बैंक यूनियन 28 सितंबर से 5-दिवसीय कार्य सप्ताह हेतु हड़ताल.
- वित्त मंत्रालय: 5-दिवसीय कार्य सप्ताह का वादा नहीं हुआ.
- यूनियन दावा: मार्च 2024 समझौते में 5-दिवसीय कार्य सप्ताह.
बैंक यूनियन 5-डे वर्किंग वीक सहित अपनी कुछ और मांगों को लेकर 28 सितंबर से तीन-दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बीच वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि सरकार ने कभी भी बैंकों के लिए पांच दिन के वर्क वीक का वादा नहीं किया और वेतन समझौते की बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं हुई.
सूत्र ने कहा, "हमने बैंकों के लिए पांच दिन काम करने का कभी वादा नहीं किया. यह बातचीत का मुद्दा रहा ही नहीं. इस पर कोई समझौता नहीं हुआ और न ही इस पर चर्चा हुई." उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह मांग कर्मचारी यूनियनों की तरफ से एकतरफा उठाई थी और दोनों पक्षों के बीच इस पर कोई सहमति नहीं बनी थी.
यूनियनों का क्या है दावा?
ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) के जनरल सेक्रेटरी रूपम रॉय का दावा है कि मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ हुए द्विपक्षीय वेतन संशोधन समझौते के तहत 5-डे वर्किंग डे को लेकर सहमति बनी थी. जबकि वित्त मंत्रालय के सूत्र का बयान उनके दावे के उलट है.
कब और क्यों हुआ था वेतन समझौता?
बैंकों का यह वेतन समझौता 8 मार्च 2024 को हुआ था. नियम के मुताबिक, बैंक कर्मचारियों की सैलरी और काम के नियमों में बदलाव को लेकर हर 5 साल में एक समझौता किया जाता है. 2024 को हुए समझौते में कई मुद्दों पर बात बनी थी जैसे कि सैलरी में 17% की बढ़ोतरी, DA का सैलरी में मर्जर, स्पेशल मेडिकल लीव वगैरह. कथित तौर पर इसी दौरान बैंक यूनियन और बैंक मैनेजमेंट (IBA) के बीच 5-डे बैंकिंग को लेकर भी बात हुई थी.
बैंक यूनियन ने हर शनिवार की छुट्टी के बदले सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करने का वादा किया. बैंक मैनेजमेंट (IBA) ने इस पर अपनी सहमति दे दी, लेकिन जब फाइल वित्त मंत्रालय के पास आगे बढ़ाई गई, तो इस पर कोई बात ही नहीं बनी. मामला अधर में लटका रहा और अब सरकारी सूत्रों का ऐसा कहना है कि उनकी तरफ से इस 5-दिन के वर्किंग वीक पर कभी सहमति ही नहीं हुई थी. इसके चलते दोनों पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया.
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