कल बैंक खुला रहेगा या बंद? रक्षाबंधन पर ब्रांच विजिट करने से पहले पढ़ें खबर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 28 अगस्त को रक्षाबंधन के कारण कई बैंक बंद रहेंगे.

पांग-ल्हाबसोल, गुरु जयंती से कई राज्यों में भी अवकाश.

डिजिटल बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई सेवाएं रहेंगी सुचारू रूप से जारी.

ग्राहक बैंक जाने से पहले आरबीआई कैलेंडर जरूर देखें.

अगर आपका कल पासबुक अपडेट कराने, चेकबुक के लिए अप्लाई करने या लॉकर से जुड़े किसी काम के लिए बैंक जाने का प्लान है, तो यह खबर आपके लिए है. कल 28 अगस्त को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा. इस मौके पर कई जगह बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, कई जगह ब्रांच खुले भी रहेंगे. आइए देखते हैं कि कल कहां-कहां बैंक बंद रहने वाले हैं ताकि इस हिसाब से आप ब्रांच विजिट को लेकर प्लानिंग कर सके और आपका समय बर्बाद न हो.

कल कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

कल 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ-साथ पांग-ल्हाबसोल, श्री नारायण गुरु जयंती जैसे क्षेत्रीय त्योहारों के चलते भी कई जगह बैंक बंद रहने वाले हैं. आइए देखते हैं कि कल किन-किन शहरों या राज्यों में बैंकिंग सेवाएं बाधित रहने वाली हैं.

लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, भोपाल, जयपुर, देहरादून, शिमला, श्रीनगर, जम्मू, गंगटोक, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में कल बैंक बंद रहने वाले हैं.

गुजरात में भी कल रक्षाबंधन के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी.

केरल में कल महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु जयंती और अय्यंकाली जयंती के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे.

पांग-ल्हाबसोल की वजह से सिक्किम में बैंकों में कामकाज बंद रहेगा.

इसके बाद के दिनों का शेड्यूल इस प्रकार है:

29 अगस्त (शनिवार)- बैंक खुले रहेंगे क्योंकि यह महीने का पांचवां शनिवार है.

30 अगस्त (रविवार)- साप्ताहिक छुट्टी के कारण बैंक बंद रहेंगे.

31 अगस्त (सोमवार)- बैंक खुले रहेंगे.

ग्राहकों के लिए जरूरी बात

बैंक बंद होने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे चालू रहेंगी. कैश विदड्रॉल, बिल पेमेंट, पैसों के लेनदेन के लिए ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM की मदद ले सकते हैं. हालाकि, कई बार मेंटेनेंस या तकनीकी दिक्कतों की वजह से कुछ समय के लिए इनकी भी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. चूंकि बैंक की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग-अलग होती हैं इसलिए बैंक जाने से पहले ग्राहकों को RBI का हॉलिडे कैलेंडर देख लेना चाहिए या पहले से ही अपनी स्थानीय बैंक शाखा से संपर्क कर लेना चाहिए.

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