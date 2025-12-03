हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bank of Maharashtra Shares: बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफर-फॉर-सेल आज जैसे ही रिटेल निवेशकों के लिए खुला इसमें 2 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई. शेयर में लगातार पांचवें दिन से गिरावट जारी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 03 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Bank of Maharashtra Shares: भारत सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6 परसेंट की अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचने का फैसला लिया है. आज भी जैसे ही रिटेल इंवेस्टर्स के लिए ऑफर-फॉर-सेल खुला शेयर लगभग 2 परसेंट तक लुढ़क गए. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर में लगातार पांचवें दिन से गिरावट जारी है. शेयर बेचने का प्रॉसेस 2 दिसंबर से ही शुरू हो चुका है, जिसमें आज रिटेल निवेशकों ने हिस्सा लिया. 

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सचिव अरुणिश चावला ने एक्स पर बताया था, "बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) में ऑफर-फॉर-सेल आज नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया है. रिटेल निवेशक बुधवार (3 दिसंबर) को बोली लगा सकेंगे. सरकार बैंक में 5 परसेंट इक्विटी बेचेगी और साथ ही  ग्रीन शू ऑप्शन के तौर पर 1 परसेंट अतिरिक्त की पेशकश भी की है." DIPAM ने बताया कि OFS बेस साइज के मुकाबले 400 परसेंट सब्सक्राइब हुआ.

बैंक में कितनी है सरकार की हिस्सेदारी? 

सरकार ने इस ऑफर-फॉर-सेल के लिए फ्लोर प्राइस 54 रुपये प्रति शेयर तय किया है. मौजूदा मार्केट प्राइस पर बेस ऑफर की कीमत लगभग 2,200 करोड़ रुपये है, और ग्रीन शू ऑप्शन से सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम मिल सकती है.

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए उपलब्ध शेयरहोल्डिंग डेटा के अनुसार, केंद्र सरकार के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 612.26 करोड़ शेयर  या 79.6 परसेंट हिस्सेदारी है. बाकी 156.89 करोड़ शेयर, या 20.4 परसेंट हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है.

OFS के चलते सरकार को बैंक में अपनी 75 परसेंट से कम करने में मदद मिलेगी. इससे पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 परसेंट से ऊपर चली जाएगी, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार है. पब्लिक शेयरहोल्डिंग का मतलब है कि आम जनता के पास बैंक के कितने शेयर है. अगर यह 25 परसेंट से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का या किसी सस्थान का इस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है. 

PSU बैंक के स्टॉक्स धड़ाम

इस दरमियान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को संसद में कहा कि सरकार PSU बैंकों के लिए FDI लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. उनके इस बयान के बाद बुधवार को PSU बैंक के शेयर क्रैश हो गए, जिसमें इंडियन बैंक के शेयर में 6 परसेंट की सबसे बड़ी गिरावट आई.

इसके अलावा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और UCO बैंक हर एक में 2 परसेंट तक की गिरावट आई. इस दौरान निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स भी 3 परसेंट तक फिसलकर 8,264 पॉइंट्स के इंट्राडे लो पर आ गया—जो इसके हाल के 8,665 पॉइंट्स के हाई से लगभग 5 परसेंट नीचे है. 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 03 Dec 2025 05:25 PM (IST)
Bank Of Maharashtra Bank Of Maharashtra Share Bank Of Maharashtra OFS
