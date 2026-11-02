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सरकारी बैंक ने बढ़ाया FD पर ब्याज, अब पैसे पर मिलेगा ज्यादा ब्याज

बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ा दिया है. शुरू की 500 दिन की नई स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को 7.50% तक रिटर्न दिया जाने वाला है. जिससे बुजुर्गों की मौज होने वाली है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Nov 2026 10:22 PM (IST)
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फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा जमा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ने (BOI) ने अपनी FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही बैंक ने 500 दिन की एक नई स्पेशल FD स्कीम भी शुरू की है. इस नई स्कीम में साधारण ग्राहकों को 6.85%, सीनियर सिटीजन्स को 7.35% और 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स को 7.50% सालाना ब्याज मिलेगा.

बैंक की ये नई ब्याज दरें 2 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं. आइए जानते हैं इस नई FD स्कीम और बढ़ी हुई ब्याज दरों की पूरी जानकारी.

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क्या है नई स्कीम?
बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नई स्पेशल FD स्कीम का नाम स्टार अक्षय डिपॉजिट रखा है. इस स्कीम में ग्राहक को 500 दिनों के लिए पैसा जमा करना होगा. इसमें उम्र के हिसाब से अलग-अलग ब्याज दरें मिलेंगी. इस स्कीम के तहत सामान्य ग्राहकों को 6.85% ब्याज, सीनियर सिटीजन्स को 7.35% ब्याज और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 7.50% तक का ब्याज दिया जाएगा. ये स्कीम उन लोगों के लिए खा है, जो करीब डेढ़ साल से कम अवधि के लिए अपनी बचत FD में निवेश करना चाहते हैं.

1 से 3 साल की सामान्य FD पर ब्याज दरें
इसके अलावा बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की FD पर भी कुछ अवधि के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं. जो इस प्रकार हैं:

FD की अवधि सामान्य ग्राहकों को ब्याज (प्रतिशत में)
1 साल 6.60%
1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम 6.70%
2 साल से 3 साल से कम 6.70%
3 साल 6.70%
3 साल से ज्यादा और 5 साल से कम 6.25%
5 साल से 8 साल से कम 6.00%
8 साल से 10 साल तक 6.00%

इन दरों से साफ है कि बैंक 1 साल से 3 साल के बीच की FD पर अपेक्षाकृत ज्यादा ब्याज दे रहा है.

सीनियर सिटीजन्स की ब्याज दरें
बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर सिटीजन्स को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है. 60 साल से 80 साल के बीच की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पात्र FD पर सामान्य दर से 0.50% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा. तो वहीं 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स को 180 दिन से लेकर 3 साल से कम अवधि वाली पात्र FD पर 0.65% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा.

इसके अलावा 3 साल से 10 साल तक की पात्र FD पर सुपर सीनियर सिटीजन्स को 0.90% तक एक्स्ट्रा ब्याज का लाभ मिल सकता है. इस तरह बुजुर्ग ग्राहक अपनी FD पर सामान्य ग्राहकों से ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बोतल वाली स्कॉच सस्ती, थोक वाली महंगी रहेगी, सरकार के फैसले पर घमासान

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Bank Of India FD Interest Rate
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