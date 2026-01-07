Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Bank Loan Deposit Ratio: हाल के दिनों में बैंकों में एक असंतुलन देखने को मिल रहा है. बैंक जितनी तेजी से कर्ज बांट रहे हैं, उतनी रफ्तार से जमा नहीं जुटा पा रहे हैं. दिसंबर तिमाही में लोन और डिपॉजिट रेशियो (LDR) बढ़कर रिकॉर्ड 81 प्रतिशत पर पहुंच गया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो बैंकों को जमा पर ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं. साथ ही लोन सस्ता करने से भी वे बच सकते हैं. इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, एलडीआर रेशियो में उछाल आना यह संकेत देता है कि आगे नए कर्ज देने के लिए बैंकों के पास फंड की कमी हो सकती है. आइए देश के विभिन्न बैंकों की स्थिति के बारे में जानते हैं...

विभिन्न बैंकों का हाल

विभिन्न बैंकों के आंकड़ों की बात करें तो, साफ तौर पर कर्ज और जमा राशि में फर्क देखने को मिल रहा है. एचडीएफसी बैंक में पिछले साल के मुकाबले कर्ज 12 प्रतिशत बढ़ा है. जबकि डिपॉजिट 11.5 फीसदी की दर से बढ़े.

दिसंबर के अंत तक बैंक ने 28.44 लाख करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दिए. वहीं बैंक के पास 28.59 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि थी. बैंक ऑफ बड़ौदा में कर्ज 14.57 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन डिपॉजिट की बढ़त सिर्फ 10.25 फीसदी रही है.

पीएनबी और यूनियन बैंक में भी वहीं हालात

पीएनबी बैंक में भी यही स्थिति देखने को मिली है. बैंक में जमा 8.5 प्रतिशत, जबकि कर्ज 11 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ा. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 3.4 प्रतिशत रही, जबकि कर्ज 7.13 फीसदी बढ़ गया.

हालांकि, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में हालात थोड़े अच्छे है. जहां जमा की रफ्तार कर्ज के लगभग बराबर या उससे थोड़ी ज्यादा दर्ज की गई है.

नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को जबरदस्त फायदा

इस बीच नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को जोरदार फायदा हुआ है. NBFCs ने इस दौरान तेज ग्रोथ दर्ज की है. बजाज फाइनेंस के नए लोन में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, पुनावाला फिनकॉर्प के एसेट में सालाना आधार पर 77 प्रतिशत का बड़ा उछाल देखने को मिला. इसके अलावा M&M फाइनेंस के बिजनेस में भी लगभग 12 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

