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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday Next Week: सरकारी हो या प्राइवेट... अगले हफ्ते पूरे 4 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें 22-28 जून के बीच की छुट्टियां

Bank Holiday Next Week: सरकारी हो या प्राइवेट... अगले हफ्ते पूरे 4 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें 22-28 जून के बीच की छुट्टियां

Bank Holiday June Next Week 2026: HDFC, SBI, ICICI जैसे सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक अगले हफ्ते 22 से 28 जून के बीच पूरे चार दिन बंद रहने वाले हैं. RBI के हॉलिडे लिस्ट में इनका जिक्र है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 21 Jun 2026 10:36 AM (IST)
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Bank holiday from June 22 to 28: कल से एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है. आने वाले हफ्ते में  22 जून से 28 जून, 2026 के बीच भारत में प्राइवेट और सरकारी बैंक चार दिन बंद रहेंगे.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस महीने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक छुट्टियों के आधार पर कुल ग्यारह छुट्टियों की लिस्ट जारी की है. इसमें दूसरे शनिवार, चौथे शनिवार और सभी रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. हालांकि, ये छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी, बल्कि कुछ छुट्टियां केवल विशेष राज्यों और शहरों तक ही सीमित है.

अगले हफ्ते (22-28 जून) बैंक में छुट्टियों की पूरी लिस्ट

22 जून (सोमवार)- रथ यात्रा (Rath Yatra) के मौके पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

25 जून (गुरुवार)- मुहुर्रम के विशेष अवसर पर केवल आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ही बैंक बंद रहने वाले हैं.

26 जून (शुक्रवार)- मुहर्रम/अशूरा के मौके पर देश के अधिकतर शहरों में बैंक बद रहने वाले हैं. इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना, जयपुर, भोपाल जैसे कई बड़े शहर शामिल हैं. 

27 जून (शनिवार)-  यह महीने का चौथा शनिवार है इसलिए इस दिन बैंक बंद रहेंगे. रिजर्व बैंक के नियम मुतबिक, इस दिन सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर के सभी बैंक बंद रहते हैं. 

28 जून (रविवार)- वीकली ऑफ के चलते इस दिन पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. 

तीन दिन लगातार बंद

अगर आप उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र या बिहार के निवासी हैं, तो आपके यहां 26 जून (शुक्रवार) से 28 जून (रविवार) तक लगातार तीन दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसेमें चेक क्लीयरेंस, ड्राफ्ट बनवाने या कैश जमा करने जैसे काम गुरुवार, 25 जून को ही निपटा लें. 

डिजिटल बैंकिंग का लें सहारा

छुट्टियों के चलते बैंक शाखाएं भले ही बंद रहे, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI (Google Pay, PhonePe) और ATMs जैसी सभी ऑनलाइन डिजिटल सेवाएं चौबीसों घंटे सामान्य रूप से चालू रहेंगी.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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