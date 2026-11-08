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हिंदी न्यूज़बिजनेसअगले हफ्ते पूरे 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, जानें 9 से 15 नवंबर के बीच छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अगले हफ्ते पूरे 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, जानें 9 से 15 नवंबर के बीच छुट्टियों की पूरी लिस्ट

बैंक अगले हफ्ते यानी कि 9 से 15 नवंबर के बीच पूरे 6 दिन बंद रहने वाले हैं. इस दौरान SBI, HDFC और ICICI की शाखाएं बंद रहेंगी. हालांकि, डिजिटल सिस्टम और ऑनलाइन बैंकिंग की सेवाएं चालू रहेंगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Nov 2026 02:36 PM (IST)
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  • अगले हफ्ते देश में बैंक छह दिन बंद रहेंगे.
  • दीपावली सहित अन्य त्योहारों पर कई शहरों में बैंक बंद.
  • 14 और 15 नवंबर को देशभर में बैंकों का साप्ताहिक अवकाश.
  • डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, एटीएम चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे.

कल से एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है. इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक सहित सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक अलग-अलग शहरों व राज्यों में अलग-अलग दिन बंद रहेंगे. कुल मिलाकर अगले हफ्ते बैंक छह दिन बंद रहने वाले हैं. 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक तय छुट्टियों के अलावा  महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा हर रविवार को बंद रहते हैं.  इस दौरान बैंक शाखाओं में सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल सेवाएं (ऑनलाइन नेट बैंकिंग, ऐप) चालू रहेंगी. चूंकि भारत में बैंक राष्ट्रीय और राजपत्रित (गैजेटेड) छुट्टियों के अलावा स्थानीय त्योहारों और राज्य-वार जरूरतों के हिसाब से भी बंद रहते हैं, इसलिए इस पूरे हफ्ते देश के सभी राज्यों में एक साथ बैंक बंद नहीं होंगे. राज्यों की स्थानीय परंपराओं के आधार पर अलग-अलग शहरों में छुट्टियां दी गई हैं.

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अगले हफ्ते बैंक में छुट्टियों की पूरी लिस्ट

9 नवंबर (सोमवार - दिवाली/लक्ष्मी पूजा/गोवर्धन पूजा)-  इस दिन अगरतना, भोपाल, चंडीगढ़, गंगटोक, गुवाहाटी, इंफाल, जयपुर, कानपुर, लखनऊ और रायपुर सर्किलों में बैंक बंद रहेंगे.
10 नवंबर (मंगलवार - दिवाली बाली प्रतिपदा/विक्रम संवत नूतन वर्ष)- अहमदाबाद, बेलापुर (नवी मुंबई), बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बैंकों का अवकाश रहेगा.
11 नवंबर (बुधवार - भाई दूज/चित्रगुप्त जयंती/निंगोल चक्कौबा)- गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.
13 नवंबर (शुक्रवार - वांगला महोत्सव)-  मेघालय की स्थानीय छुट्टी के कारण केवल शिलांग में बैंक बंद रहेंगे, बाकी पूरे देश में खुले रहेंगे.
14 नवंबर (दूसरा शनिवार)- आरबीआई के नियम के मुताबिक महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे.
15 नवंबर (रविवार)-  साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे भारत में बैंकों की छुट्टी रहेगी.

ऑनलाइन और डिजिटल सेवाओं की लें मदद

बैंक ब्रांच भले ही बंद हो, लेकिन ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और ATM चौबीसों घंटे चालू रहेंगे. UPI के जरिए पैसों का लेनदेन कर सकते हैं. चाहे बैंक खुले हों या नहीं, इनकी सेवाएं आपको मिलती रहेंगी. हालांकि, कभी-कभार मेनटेनेंस के चलते ये सेवाएं कुछ समय के लिए बंद हो सकती हैं, जिसकी जानकारी बैंक की तरफ से दे दी जाती है. इसके अलावा, NEFT / RTGS ट्रांसफर फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट फॉर्म और चेक बुक फॉर्म का इस्तेमाल करके भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है. कैश निकालने के लिए ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 02:36 PM (IST)
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