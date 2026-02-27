Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Bank Holidays March 2026: अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम बचा हुआ है, तो उसे टालने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि कल से अगले पांच दिनों तक अलग-अलग शहरों में विभिन्न कारणों से बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप बैंक से जुड़े काम की तैयारी पहले से ही कर लें.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) छुट्टियों की लिस्ट पहले ही जारी कर देता हैं. जिससे यह पता चलता है कि किस दिन कौन-कौन से शहर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. आइए जानते हैं, आने वाले दिनों में बैंकों की छुट्टी क्यों है?

साप्ताहिक छुट्टी से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित

फरवरी के आखिरी दिनों में बैंक लगातार दो दिन बंद रहने वाले हैं. 28 फरवरी को महीने का चौथा शनिवार पड़ रहा है, जिस कारण पूरे देश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इसके ठीक बाद 1 मार्च को रविवार होने की वजह से बैंकिंग सेवाएं फिर से प्रभावित रहेंगी.

ऐसे में ग्राहक जरूरी बैंकिंग काम इन छुट्टियों से पहले ही निपटा लें, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो.

2 मार्च की छुट्टी

लगातार दो दिनों की साप्ताहिक छुट्टी के बाद 2 मार्च को भी बैंक बंद रहने वाले हैं. हालांकि, केवल दो शहरों में अवकाश रहेगा. कानपुर और लखनऊ में होलिका दहन के अवसर पर बैंक बंद करने का फैसला लिया गया है. इन दोनों शहरों को छोड़कर बाकी देश में बैंक खुले रहेंगे और नियमित कामकाज होगा.

3 और 4 मार्च को कई शहरों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित

होली के अलग-अलग आयोजनों के कारण 3 और 4 मार्च को कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे. डोल जतरा, धुलंडी और होलिका दहन के चलते भोपाल, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और पटना आदि में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.

इसके अगले दिन 4 मार्च को होली के मौके पर भी कई शहरों में बैंक अवकाश रहेगा. अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, इंफाल, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, रायपुर इत्यादि शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं.

