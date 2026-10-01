अक्टूबर में 16 दिन बंद रहेगे बैंक! RBI ने आपके शहर में कब-कब दी छुट्टी, देखें लिस्ट

आज से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो गई है और इस महीने छुट्टियों की भरमार है. रेग्यूलर और त्योहारी छुट्टियों को मिला कर इस महीने टोटल 16 दिन बैंक छुट्टी रहने वाली है लेकिन ये सारी छुट्टी राष्ट्रीय नहीं है. ये राष्ट्रीय और राज्य- स्तरीय छुट्टियों को मिला कर है, जिसकी लिस्ट रिजर्व बैंक और इंडिया (RBI) ने अपनी आधिकारिक लिस्ट पर जारी की है.

सिर्फ राजधानी दिल्ली का देंखें तो यहां नॉर्मल और त्योहारी छुट्टियों को मिला कर टोटल 8 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. इसमें चार रविवार के साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर दो शनिवार और दो त्योहारी छुट्टी इसी महीने पड़ रही है. यहां से आपको सारी छुट्टियों के बारे में जान लेना चाहिए, जिससे बाद में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

किस- किस दिन बंद रहेंगे बैंक?

2 अक्टूबर (शुक्रवार): महात्मा गांधी जयंती (राष्ट्रीय अवकाश)

4 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश

10 अक्टूबर (शनिवार): महीने का दूसरा शनिवार

11 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश

17 अगस्त (शनिवार): अगरतला में बैंक बंद

18 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश

19 अगस्त (सोमवार): महाअष्टमी और दुर्गापूजा

20 अक्टूबर (मंगलवार): विजया दशमी (दशहरा)

21 अक्टूबर (बुधवार): विजया दशमी (दशहरा)

22 अक्टूबर (गुरुवार): गंगटोक में बैंक बंद

23 अक्टूबर (शुक्रवार): गंगटोक में बैंक बंद

24 अक्टूबर (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार

25 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश

26 अक्टूबर (सोमवार): महर्षि वाल्मीकि जयंती, लक्ष्मी पूजन, एक्सेसिन डे

29 अक्टूबर (गुरुवार): करवा चौथ

31 अक्टूबर (शनिवार): सरदार वल्लभभाई पटेल जंयती

किन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर?

इन छुट्टियों के दिनों के बैंक शाखाओं में लेन-देन या फिर अन्य कोई भी कार्य नहीं होगा. हालांकि, इन छुट्टियों से ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एटीएम, यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाओं के माध्यम से कई जरूरी कार्यों को निष्पादित किया जा सकेगा. लेकिन बैंक शाखा से जुड़े काम इन छुट्टियों के दिनों में नहीं किया जा सकेगा. ऐसे में अगर आपको ऑफलाइन मोड वाला कोई बैंकिंग कार्य निष्पादित करना है तो इन छुट्टियों को ध्यान में रख कर ही बैंक का रुख करें.

MDR विरोध के बीच सितंबर में UPI लेनदेन ने तोड़ा रिकॉर्ड, 29 लाख करोड़ पहुंचा