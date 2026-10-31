नवंबर में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें दिवाली से छठ तक कब- कब है आपके शहर में छुट्टी

नवंबर का महीना त्योहारों के लिहाज से खास रहने वाला है. दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती जैसे कई त्योहार इसी महीने पड़ रहे हैं. ऐसे में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे समय रहते निपटा लेना सही है.

नवंबर 2026 में रविवार और महीने के दूसरे-चौथे शनिवार को मिलाकर 7 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों और शहरों में त्योहारों के चलते 9 दिन बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी. इस तरह महीने में टोटल 16 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं.

नवंबर में बैंक की छुट्टियों की लिस्ट-

तारीख क्या है कारण? कहां- कहां बंद है बैंक? 9 नवंबर दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस अगरतला, भोपाल, चंडीगढ़, गंगटोक, इंफाल, जयपुर, कानपुर और लखनऊ 10 नवंबर बाली प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा, विक्रम संवत नववर्ष अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर 11 नवंबर भाई दूज, निंगोल चकौबा, लक्ष्मी पूजा, चित्रगुप्त जयंती गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला 13 नवंबर वांगला फेस्टिवल शिलांग 16 नवंबर छठ पूजा पटना और रांची 20 नवंबर इगास-बग्वाल देहरादून 23 नवंबर सेंग कुट स्नेम शिलांग 24 नवंबर गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, राहस पूर्णिमा आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर 27 नवंबर कनकदास जयंती बेंगलुरु

लगातार कब-कब बैंक बंद रहेंगे?

दिवाली के आसपास 9, 10 और 11 नवंबर को अलग-अलग शहरों में बैंक बंद रहेंगे. गंगटोक में तो इन तीनों तारीखों पर बैंक शाखाएं बंद ही रहेंगी. वहीं, छठ पूजा के मौके पर 16 नवंबर को बिहार के पटना और झारखंड के रांची में बैंक बंद रहेंगे.

वीकेंड पर भी बंद रहेंगे बैंक?

त्योहार के अलावा नवंबर में बैंक यहां दिए तारीखों पर भी बंद रहेंगे.

1 नवंबर- रविवार

8 नवंबर- रविवार

14 नवंबर- दूसरा शनिवार

15 नवंबर- रविवार

22 नवंबर- रविवार

28 नवंबर- चौथा शनिवार

29 नवंबर- रविवार

बैंकों में आम तौर पर हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है. पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं.

कौन-सी सेवाएं चालू रहेंगी?

बैंक की शाखा बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आपका बैंकिंग काम पूरी तरह रुक जाएगा. छुट्टी के दिनों में भी आम तौर पर एटीएम से पैसे निकालना, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, UPI से पेमेंट और पैसे ट्रांसफर करना, ऑनलाइन बैलेंस चेक करना जैसी सुविधाएं जारी रहती हैं.

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