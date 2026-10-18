कल बैंक जाने का है प्लान? पहले जानें क्या सोमवार को खुले रहेंगे ब्रांच

अगर आप सोच रहे हैं कि कल सोमवार है और बैंक जाकर अपना काम निपटाया जा सकता है, तो ठहर जाएं. पहले यह जान लें कि कल बैंक खुला भी है कि नहीं. कहीं ऐसा न हो कि आप हड़बड़ी में ब्रांच तक जाए और वहां जाकर पता ले कि बैंक आज बंद है. ऐसे में बैंक जाने के लिए घर से निकलने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि बैंक खुला है या बंद. वरना, समय बर्बाद हो सकता है.

कल बैंक खुला है या बंद?

कल महानवमी के मौके पर बैंक बंद जरूर रहेंगे, लेकिन देश के सभी हिस्सों में नहीं. केरल सहित कई दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में कल दुर्गाष्टमी / आयुध पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. आरबीआई हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, कल, 19 अक्टूबर को अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, पटना, रांची और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे.

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी 19 अक्टूबर को महानवमी की आधिकारिक छुट्टी घोषित की है, जिससे यहां रविवार से लेकर मंगलवार दशहरे तक लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे. कल दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब-हरियाणा, तेलंगाना सहित कई राज्यों में बैंक खुले रहेंगे. इसके बाद 21 अक्टूबर को भी अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोलकाता, कोच्चि, शिलांग और तिरुवनंतपुरम में विजयदशमी के अवसर पर बंद रहेंगे. 22 और 23 अक्टूबर को सिर्फ गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे.

कल शेयर बाजार खुला रहेगा?

कल शेयर बाजार खुला रहेगा, लेकिन दशहरे के कारण मंगलवार, 20 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा. इस दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और NCDEX भी आंशिक रूप से बंद रहेंगे. सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलने वाला सुबह का सत्र बंद रहेगा, जबकि शाम 5:00 बजे से रात 11:30 बजे के बीच शाम के सत्र में कारोबार होगा.

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