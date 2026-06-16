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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday Today: क्या आज, 16 जून को बंद रहेंगे बैंक और शेयर बाजार, जानें कब है मुहर्रम की छुट्टी?

Bank Holiday Today: क्या आज, 16 जून को बंद रहेंगे बैंक और शेयर बाजार, जानें कब है मुहर्रम की छुट्टी?

Bank Holiday Today: क्या आज मुहर्रम की छुट्टी है? आज 16 जून 2026 को बैंक और शेयर बाजार बंद हैं या खुले हैं, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 16 Jun 2026 07:47 AM (IST)
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Bank Holiday Today: मुहर्रम को लेकर लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है. कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या आज यानी 16 जून को बैंक और शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं. अगर आप भी बैंकिंग या निवेश से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों का पूरा शेड्यूल जान लेना जरूरी है. यहां से जानें की आज बैंक और शेयर बाजार बंद हैं या खुले हैं?

क्या 16 जून को बंद हैं बैंक?

16 जून 2026 को देशभर में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. दरअसल, इस साल मुहर्रम की छुट्टी 16 जून को नहीं पड़ रही है. ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार सोमवार को बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में स्थानीय छुट्टियों के कारण कुछ बदलाव हो सकते हैं. इसलिए ग्राहकों को अपने शहर की बैंक शाखा से जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए.

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शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद?

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. 16 जून को बाजार बंद बंद नहीं है. आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों में सामान्य कारोबार होगा. इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी और अन्य सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग तय समय पर जारी रहेगी.

फिर मुहर्रम की छुट्टी कब है?

मुहर्रम की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है, ऐसे में हर साल इसकी तारीख में बदलाव हो जाता है. इस बार मुहर्रम की छुट्टी आज यानी 16 जून को नहीं है. अंतिम छुट्टी की तारीख संबंधित सरकारी अधिसूचना और चांद दिखने के आधार पर तय होगी.

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छुट्टी को लेकर क्यों है कंफ्यूजन?

मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और इसकी तारीख चांद दिखने पर ही तय होती है. इसी वजह से कई बार छुट्टियों की संभावित तारीख पहले जारी कर दी जाती है, लेकिन बाद में उसमें बदलाव हो सकता है. यही कारण है कि बैंक और शेयर बाजार की छुट्टी को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन बन जाती है.

ग्राहकों के लिए जरूरी बात-

16 जून 2026 को न तो बैंक बंद हैं और न ही शेयर बाजार में छुट्टी है. अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम करना है या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करनी है, तो 16 जून को आप अपना काम सामान्य रूप से कर सकते हैं. बैंक शाखाएं और शेयर बाजार दोनों खुले रहेंगे. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 16 Jun 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Bank Business News Bank Holiday Stock Market
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