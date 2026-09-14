आज गणेश चतुर्थी पर बैंक खुले हैं या बंद? ब्रांच जाने से पहले चेक करें RBI का अलर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज है.

मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी.

उत्तर भारत सहित अन्य राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुलेंगे.

शनिवार और रविवार की छुट्टियों के बाद आज हफ्ते का पहला दिन शुरू हो रहा है. लोग अपने कई सारे जरूरी कामों को निपटाने के लिए तैयार होंगे. बैंक से जुड़े भी कई काम अटके हुए होंगे, लेकिन ब्रांच के लिए निकलने से पहले यह चेक कर लेना बहुत जरूरी है कि कहीं आपका बैंक बंद तो नहीं है. ऐसा न हो कि ब्रांच पहुंचकर आपको वहां ताला लटका मिले.

आज बैंक में क्यों है छुट्टी?

बता दें कि गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज के मौके पर आज 14 सितंबर को कई शहरों में सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद हैं. पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है. यह दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं. विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाने जाने वाले इस दिन से दस दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत होती है, जिसके दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं.

आज हरितालिका तीज भी है. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर शिव-पार्वती की कथा सुनती हैं. कई कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह कठिन व्रत करती हैं. इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर रात भर जागरण करती हैं और भगवान शिव-पार्वती की रेत की मूर्तियां बनाकर पूजा करती हैं.

आज किन-किन शहरों में नहीं खुलेंगे बैंक?

बेंगलुरु

बेलापुर

चेन्नई

हैदराबाद

मुंबई

नागपुर

पणजी

भुवनेश्वर

विजयवाड़ा

हालांकि, ब्रांच भले ही बंद हो, लेकिन ग्राहकों के लिए जरूरी सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, UPI, NEFT और RTGS का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पानी-बिजली और टेलीफोन का बिल पे कर सकते हैं. इसके अलावा, ATM से कैश निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है.

यहां आज खुले रहेंगे बैंक

उत्तर भारत और अन्य राज्यों में जहां गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं है, वहां बैंक आज सामान्य दिनों की तरह काम करेंगे. इन राज्यों में शामिल हैं:-

उत्तर प्रदेश (लखनऊ, कानपुर, नोएडा)

नई दिल्ली

बिहार और झारखंड (पटना, रांची)

पश्चिम बंगाल (कोलकाता)

पंजाब और हरियाणा (चंडीगढ़)

मध्य प्रदेश और राजस्थान (भोपाल, जयपुर)

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