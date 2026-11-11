ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज इन 5 राज्यों में नहीं खुलेंगे बैंक, चेक करें आपके शहर में रहेगी छुट्टी या नहीं?

आज इन 5 राज्यों में नहीं खुलेंगे बैंक, चेक करें आपके शहर में रहेगी छुट्टी या नहीं?

कल 10 नवंबर की छुट्टी के बाद आज 11 नवंबर को भी देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे हैं. आज कई राज्यों में भाई दूज, लक्ष्मी पूजा, चित्रगुप्त जयंती और निंगोल चक्कौबा के मौके पर बैंक बंद रहने वाले हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 11 Nov 2026 07:24 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज 5 राज्यों में विभिन्न त्योहारों पर बैंक बंद.
  • सिक्किम, यूपी, बंगाल, हिमाचल, मणिपुर में आज छुट्टी रहेगी.
  • डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ चालू रहेंगी; नवंबर में और अवकाश.
  • 23 नवंबर गुरु नानक जयंती पर अधिकांश राज्यों में बैंक बंद.

देश के कुल 5 राज्यों में आज मंगलवार, 11 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे, जबकि अन्य जगहों पर बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से होता रहेगा. कल, 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा के मौके पर कई राज्यों में बैंक बंद थे.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आज जिन राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं उनमें सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. इन राज्यों में भाई दूज, लक्ष्मी पूजा, चित्रगुप्त जयंती और निंगोल चक्कौबा जैसे स्थानीय त्योहारों के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
साइबर ठगों के हौसले बुलंद! 2026 में भारतीयों से लूटे 800 करोड़ रुपये
साइबर ठगों के हौसले बुलंद! 2026 में भारतीयों से लूटे 800 करोड़ रुपये
बिजनेस
5 मिलियन टन चावल बेचेगी सरकार, बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम
5 मिलियन टन चावल बेचेगी सरकार, बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम
बिजनेस
बैंकों में बड़े लेवल पर होगी छंटनी! AI करेगा 70% से ज्यादा काम- रिपोर्ट
बैंकों में बड़े लेवल पर होगी छंटनी! AI करेगा 70% से ज्यादा काम- रिपोर्ट
बिजनेस
देश में घटी बेरोजगारी, 5.4% से घटकर 5.1% पर आई, कारण समझिए
देश में घटी बेरोजगारी, 5.4% से घटकर 5.1% पर आई, कारण समझिए

आज कहां-कहां बैंक बंद रहने वाले हैं?

उत्तर प्रदेश- भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

पश्चिम बंगाल- लक्ष्मी पूजा और भ्रातृद्वितीया (भाई दूज) के कारण बैंकों मे अवकाश रहेगा.

हिमाचल प्रदेश- यहां भी भाई दूज के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

सिक्किम- लक्ष्मी पूजा / दीपावली अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे.

मणिपुर- निंगोल चक्कौबा त्योहार के चलते बैंकों में छुट्टी रहेगी. 

बैंक खुले हो या बंद, लेकिन ग्राहक डिजिटली बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. बैंक की छुट्टियों के दिन भी आमतौर पर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM सेवाएं उपलब्ध रहती हैं. ग्राहक इन माध्यमों का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर करने, बिलों का भुगतान करने, बैलेंस चेक करने और कैश विदड्रॉल के लिए कर सकते हैं.

नवंबर में अभी कई छुट्टियां बाकी

नवंबर का महीना अभी बाकी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े त्योहार मनाए जाने हैं, जिनमें छठ महापर्व, गुरु नानक जयंती और कनकदास जयंती शामिल हैं. 13 नवंबर, शुक्रवार को कनकदास जयंती के अवसर पर बैंक बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य शहरों में बंद रहेंगे.

सोमवार, 23 नवंबर को गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, शिमला, भोपाल सहित देश के अधिकांश राज्यों में बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे. इनके अलावा, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 22 नवंबर और 28 नवंबर को भी वीकेंड के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं.

ये भी पढ़ें:

साइबर ठगों के हौसले बुलंद! 2026 में भारतीयों से लूटे 800 करोड़ रुपये

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
RBI Bank Holiday Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
साइबर ठगों के हौसले बुलंद! 2026 में भारतीयों से लूटे 800 करोड़ रुपये
साइबर ठगों के हौसले बुलंद! 2026 में भारतीयों से लूटे 800 करोड़ रुपये
बिजनेस
5 मिलियन टन चावल बेचेगी सरकार, बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम
5 मिलियन टन चावल बेचेगी सरकार, बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम
बिजनेस
बैंकों में बड़े लेवल पर होगी छंटनी! AI करेगा 70% से ज्यादा काम- रिपोर्ट
बैंकों में बड़े लेवल पर होगी छंटनी! AI करेगा 70% से ज्यादा काम- रिपोर्ट
बिजनेस
देश में घटी बेरोजगारी, 5.4% से घटकर 5.1% पर आई, कारण समझिए
देश में घटी बेरोजगारी, 5.4% से घटकर 5.1% पर आई, कारण समझिए
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सर्दी के साथ बढ़ा कोहरा, कई जिलों में छाई धुंध, IMD ने दिया अपडेट, AQI का क्या हाल?
यूपी में सर्दी के साथ बढ़ा कोहरा, कई जिलों में छाई धुंध, IMD ने दिया अपडेट, AQI का क्या हाल?
इंडिया
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गुवाहाटी HC का बड़ी टिप्पणी
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गुवाहाटी HC का बड़ी टिप्पणी
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
क्रिकेट
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
विश्व
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
ट्रेंडिंग
खिड़की तोड़ कमरे में घुसा रॉकेट, जलकर राख हुआ सामान; वीडियो वायरल
खिड़की तोड़ कमरे में घुसा रॉकेट, जलकर राख हुआ सामान; वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Geyser Warning Signs: गीजर बदलने का आ गया है समय? दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं अलर्ट
गीजर बदलने का आ गया है समय? दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं अलर्ट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget