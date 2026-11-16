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हिंदी न्यूज़बिजनेससोमवार को बैंक जा रहे हैं तो ठहरें! जानें आज छठ पूजा पर किन राज्यों में रहेगी छुट्टी?

सोमवार को बैंक जा रहे हैं तो ठहरें! जानें आज छठ पूजा पर किन राज्यों में रहेगी छुट्टी?

आज हफ्ते के पहले दिन अगर आप बैंक जाकर किसी जरूरी काम को निपटाने का सोच रहे हैं, तो बता दें कि आज छठ पूजा के अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Nov 2026 06:49 AM (IST)
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  • माह में रविवार, दूसरे-चौथे शनिवार को भी बैंकों का अवकाश.

आज यानी कि सोमवार, 16 नवंबर को छठ पूजा के चलते कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसे में आज जिनकी भी प्लानिंग बैंक जाने की है, उन्हें घर से निकलने से पहले RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) की बैंक हॉलिडे लिस्ट पर एक नजर फेर लेनी चाहिए ताकि ब्रांच विजिट में समय की बर्बादी न हो.

आज छठ पूजा के कारण कई शहरों में बैंक ब्रांच बंद रहेंगे. हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होगी. 

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आज कहां-कहां बैंक रहेंगे बंद?

नवंबर महीने के लिए RBI के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, छठ पूजा के कारण सोमवार, 16 नवंबर को पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में बैंक खुले रहेंगे.

इस साल छठ पूजा 13 नवंबर से 16 नवंबर तक- यानी चार दिनों तक मनाई जा रही है. उत्सव की शुरुआत 'नहाय-खाय' से हुई, जिसके बाद 14 नवंबर को 'खरना' मनाया गया. 15 नवंबर को श्रद्धालुओं ने 'संध्या अर्घ्य' दिया और 16 नवंबर को 'ऊषा अर्घ्य' के साथ यह त्योहार संपन्न होगा, जिसमें उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है.

नवंबर में और किस-किस दिन बैंक में रहेगी छुट्टी?

छठ पूजा के अलावा नवंबर के बाकी बचे हुए दिनों में बैंक कई मौकों पर बंद रहेंगे. ये छुट्टियां अलग-अलग शहरों और राज्यों में अलग-अलग होंगी. 

20 नवंबर (शुक्रवार)- इगास-बगवाल के कारण देहरादून में बैंक बंद रहेंगे.
23 नवंबर (सोमवार)- सेंग कुट स्नेम के कारण शिलांग में बैंक बंद रहेंगे.
24 नवंबर (मंगलवार)- गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस्य पूर्णिमा के कारण आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंकों की छुट्टी रहेगी.
27 नवंबर (शुक्रवार)- कनकदासा जयंती के कारण बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे.

क्षेत्रीय और त्योहारों से जुड़ी छुट्टियों के अलावा, भारत में बैंक हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रहते हैं.
नवंबर में रविवार की छुट्टियां 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को हैं. 14 नवंबर (दूसरे शनिवार) को भी बैंक बंद थे और 28 नवंबर (चौथे शनिवार) को भी बैंक बंद रहेंगे.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 06:49 AM (IST)
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Chhath Puja Bank Holiday
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