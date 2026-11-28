क्या आपको आज बैंक से जुड़ा कोई अहम काम है? यदि हां, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि महीने के आखिरी शनिवार को बैंक बंद रहेंगे या खुले, ये जाने बिना आप घर से निकलकर बैंक चले गए तो जरूर टाइम वेस्ट हो सकता है. ऐसे में आइये आपको बताते हैं कि आज यानी 28 नवंबर 2026 को बैंक बंद रहेंगे या खुले?

दरअसल आज शनिवार, 28 नवंबर 2026 को देशभर के बैंक बंद रहेंगे. इसकी वजह ये है कि आज महीने का चौथा शनिवार है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी बैंक बंद रहते हैं.

आज बैंक क्यों बंद हैं?

RBI के नियमों के मुताबिक, देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसलिए आज 28 नवंबर को बैंक शाखाओं में ग्राहकों के लिए सामान्य कामकाज नहीं होगा. ऐसे में बैंक से संबंधित किसी काम के लिए घर से निकल रहे हैं तो रुक जाइये. क्योंकि अब आपके बैंक से जुड़े कोई भी काम दो दिन बाद ही हो पाएंगे.

लगातार दो दिन बंद हैं बैंक

इस बार शनिवार, 28 नवंबर और रविवार 29 नवंबर को दोनों दिन लगातार बैंकों का कामकाज ठप्प रहने वाला है. क्योंकि शनिवार और रविवार को RBI के कैलेंडर के मुताबिक छुट्टी होती है. तो वहीं हर हफ्ते के रविवार को बैंकों में सरकारी अवकाश होता है.

इसका मतलब है कि अब बैंक से जुड़ा भी कोई जरूरी काम, सोमवार, 30 नवंबर 2026 को ही हो पाएगा. इसलिए आज और कल बैंक जाना है तो बिलकुल ना जाएं.

ये सुविधाएं रहेंगी चालू

हालांकि बैंक बंद है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा. बैंक शाखाओं से जुड़ा यदि कोई काम आपको है तो वो नहीं हो पाएगा. बैंक बंद होने के बावजूद ग्राहकों को कई डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं मिलती रहेंगी. जैसे कि UPI के जरिए आप कहीं भी कभी भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे. सारी यूपीआई एप्स चलती रहेंगी. इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी आप कई सारे काम अपने निपटा सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम से जुड़ी सुविधाएं भी शुरू रहने वाली हैं.

बता दें कि चेक जमा करना, कैश जमा करना और बैंक शाखा से जुड़े दूसरे काम इन दो दिनों में नहीं हो पाएंगे.

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