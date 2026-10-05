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हिंदी न्यूज़बिजनेससोमवार को बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें इस हफ्ते RBI ने किस-किस दिन दी है छुट्टी

सोमवार को बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें इस हफ्ते RBI ने किस-किस दिन दी है छुट्टी

सुबह- सुबह लोगों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या आज बैंक बंद हैं? यहां से आप इस सवाल का जवाब देख सकते हैं. साथ ही जान सकते हैं कि इस हफ्ते बैंक किस- किस दिन बंद रहने वाले हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Oct 2026 07:43 AM (IST)
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कोई भी सप्ताह शुरू होता है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि बैंक कब बंद हैं और कब खुले हैं. अब 5 अक्टूबर के दिन बैंक बंद हैं या नहीं, आज सुबह से भी लोग यही सर्च कर रहे हैं. ऐसे में ये खबर आपके काम की है. यहां बताया गया है कि आपके शहर में बैंक बंद हैं या खुले हैं. साथ ही इस हफ्ते आरबीआई ने किस- किस दिन बैंक की छुट्टी दी है, ये भी यहां बताया गया है. इतना ही नहीं, जिस भी दिन बैंक की छुट्टी है उसके कारण की भी यहां चर्चा की गई है. 

आज बैंक बंद हैं या खुले हैं?

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आज 5 अक्टूबर, दिन सोमवार को बैंक खुले हुए हैं. आज बैंक के सारे काम नॉर्मल तरीके से होंगे.  

इस हफ्ते किस- किस दिन बंद हैं बैंक?

तारीख दिन बैंक बंद हैं या खुले कारण
5 अक्टूबर सोमवार खुले हैं -
6 अक्टूबर मंगलवार खुले हैं -
7 अक्टूबर बुधवार खुले हैं -
8 अक्टूबर गुरुवार खुले हैं -
9 अक्टूबर शुक्रवार खुले हैं -
10 अक्टूबर शनिवार बंद हैं साप्ताहिक अवकाश 
11 अक्टूबर  रविवार बंद हैं साप्ताहिक अवकाश 

इस हफ्ते यानी 5 से 11 अक्टूबर के बीच 2 दिनों के लिए बैंक बंद रहने वाले हैं. पहला 10 और दूसरा 11 अक्टूबर को बैंक की छुट्टियां हैं. 

इस महीने बैंक किस- किस दिन बंद रहने वाला है?

  • 17 अगस्त (शनिवार): अगरतला में बैंक बंद
  • 18 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश
  • 19 अगस्त (सोमवार): महाअष्टमी और दुर्गापूजा
  • 20 अक्टूबर (मंगलवार): विजया दशमी (दशहरा)
  • 21 अक्टूबर (बुधवार): विजया दशमी (दशहरा)
  • 22 अक्टूबर (गुरुवार): गंगटोक में बैंक बंद
  • 23 अक्टूबर (शुक्रवार): गंगटोक में बैंक बंद
  • 24 अक्टूबर (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार
  • 25 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश
  • 26 अक्टूबर (सोमवार): महर्षि वाल्मीकि जयंती, लक्ष्मी पूजन, एक्सेसिन डे
  • 29 अक्टूबर (गुरुवार): करवा चौथ
  • 31 अक्टूबर (शनिवार): सरदार वल्लभभाई पटेल जंयती

बैंक बंद रहेंगे तो काम कैसे होगा?

यूपीआई के जरिए पैसों का लेन-देन, बिल भुगतान और स्कैन-एंड-पे चालू रहेगा. इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए फंड ट्रांसफर होगा. बैंक के एटीएम से पैसे निकालना, बैंलेंस चेक करना और मिनी स्टेटमेंट देखने का काम भी किया जा सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Oct 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI
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