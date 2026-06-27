Bank Holiday Today: अगर आपको आज बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है, तो ये खबर आपके लिए ही है. 27 जून 2026 यानी शनिवार को देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इसकी वजह महीने का चौथा शनिवार है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहते हैं. यहां से आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं.

आज क्यों बंद हैं बैंक?

आज 27 जून 2026 को महीने का चौथा शनिवार है. RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार चौथे शनिवार को पूरे देश में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होता है. ऐसे में अगर आपको बैंक में जाकर कोई जरूरी काम करना है, तो अब आपको अगले कार्य दिवस का इंतजार करना होगा.

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किन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर?

UPI से पैसे भेजना

इंटरनेट बैंकिंग

मोबाइल बैंकिंग

ATM से नकद निकालना

IMPS, NEFT और RTGS जैसी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सेवाएं

बैलेंस चेक

मिनी स्टेटमेंट

कौन-कौन से काम नहीं हो पाएंगे?

नकद जमा और निकासी

चेक जमा करना

पासबुक अपडेट कराना

डिमांड ड्राफ्ट बनवाना

लॉकर से जुड़े काम

KYC

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अगला बैंक अवकाश कब है?

27 जून के बाद अगले दिन भी आपका काम रुकने वाला है. असल में रविवार, 28 जून 2026 को भी साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में शाखा से जुड़े काम अब सीधा 29 जून 2026 यानी सोमवार से दोबारा शुरू होंगे.