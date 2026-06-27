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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday Today: आज बैंक बंद है क्या, जानें 27 जून को आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं

Bank Holiday Today: आज बैंक बंद है क्या, जानें 27 जून को आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं

Bank Holiday Today: 27 जून 2026, शनिवार को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद हैं. हालांकि, UPI, ATM, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं तो जारी रहेंगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Jun 2026 10:17 AM (IST)
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Bank Holiday Today: अगर आपको आज बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है, तो ये खबर आपके लिए ही है. 27 जून 2026 यानी शनिवार को देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इसकी वजह महीने का चौथा शनिवार है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहते हैं. यहां से आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं. 

आज क्यों बंद हैं बैंक?
आज 27 जून 2026 को महीने का चौथा शनिवार है. RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार चौथे शनिवार को पूरे देश में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होता है. ऐसे में अगर आपको बैंक में जाकर कोई जरूरी काम करना है, तो अब आपको अगले कार्य दिवस का इंतजार करना होगा. 

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किन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर?

  • UPI से पैसे भेजना 
  • इंटरनेट बैंकिंग
  • मोबाइल बैंकिंग
  • ATM से नकद निकालना
  • IMPS, NEFT और RTGS जैसी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सेवाएं
  • बैलेंस चेक
  • मिनी स्टेटमेंट

कौन-कौन से काम नहीं हो पाएंगे?

  • नकद जमा और निकासी 
  • चेक जमा करना
  • पासबुक अपडेट कराना
  • डिमांड ड्राफ्ट बनवाना
  • लॉकर से जुड़े काम
  • KYC 

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अगला बैंक अवकाश कब है?
27 जून के बाद अगले दिन भी आपका काम रुकने वाला है. असल में रविवार, 28 जून 2026 को भी साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में शाखा से जुड़े काम अब सीधा 29 जून 2026 यानी सोमवार से दोबारा शुरू होंगे. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 27 Jun 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Bank Business News Holiday RBI
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