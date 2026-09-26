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आज बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें आपके शहर में RBI ने छुट्टी दी है या नहीं

आज शनिवार, 26 सितंबर है और आज के दिन बैंक बंद हैं या नहीं, ये काफी बड़ा सवाल है. यहां से आप जान सकते हैं कि आज आपके शहर में बैंक की छुट्टी है या फिर काम चालू रहने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Sep 2026 07:57 AM (IST)
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आज आपका बैंक में किसी भी तरह का कोई जरूरी काम है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक आज खुले भी हैं या नहीं. 26 सितंबर के दिन कहीं बैंक की छुट्टी तो नहीं है. आज शनिवार भी है, इसलिए ये सवाल हर किसी के मन में आ ही रहा है. तो आइए जानते हैं. 

वैसे अगर आज बैंक बंद भी हुए तो बैंक ग्राहकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है. कारण सीधा सा है कि हर रविवार को बैंक बंद रहते हैं, लेकिन इस बार 27 सितंबर को सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे. सरकार ने ये फैसला 28 से 30 सितंबर तक होने वाली तीन दिन की बैंक हड़ताल को देखते हुए लिया है.

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आज 26 सितंबर को बैंक क्यों बंद हैं?
26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है. इसलिए आज बैंक में काम नहीं होगा. रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहती है. अगर आपको बैंक जाकर नकद जमा करना, चेक से जुड़ा काम, पासबुक अपडेट कराना है तो आज ये नहीं हो पाएगा.

रविवार को खुलेंगे बैंक?
इस बार रविवार यानी 27 सितंबर को सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे. रिजर्व बैंक ने 27 सितंबर को बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम और करेंसी चेस्ट को चालू रखने की मंजूरी दी है.

भारतीय स्टेट बैंक ने भी 27 सितंबर को अपनी सभी शाखाएं खोलने की जानकारी दी है.  

क्यों हो रहा है हड़ताल?
बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. बैंक यूनियनों की मांग है कि बैंक को भी 5 वर्किंग डे दिया जाए.  

26 से 30 सितंबर तक बैंकिंग का क्या रहेगा हाल?
26 को शनिवार की वजह से बैंक बंद है. लेकिन फिर रविवार को खुला हुआ है. इसलिए अगर आपका कोई जरूरी बैंकिंग काम है तो 27 सितंबर को सरकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा में जाकर उसे निपटाने का मौका मिलेगा. फिर 28 से 30 तक कोई भी बैंद खुला नहीं है. 

निजी बैंकों का क्या होगा?
27 सितंबर को बैंक खोलने का सरकारी फैसला खास तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए है. निजी बैंकों के लिए रविवार को शाखाएं खोलने का यही आदेश लागू नहीं है. इसलिए निजी बैंक में काम होने पर अपनी संबंधित बैंक की सूचना जरूर देख लें.  

कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी?
बैंक शाखाएं बंद रहने या हड़ताल से प्रभावित होने के बावजूद कई डिजिटल सेवाएं जारी रहने की उम्मीद है.

यूपीआई, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाओं के जरिए ग्राहक रोजमर्रा के कई काम कर सकेंगे. हालांकि, नकद जमा, चेक से जुड़े कुछ काम और शाखा में होने वाली सेवाओं पर असर पड़ सकता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 26 Sep 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
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