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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज इन 5 शहरों में बंद हैं बैंक, जानें सोमवार को RBI ने क्यों दी है छुट्टी?

आज इन 5 शहरों में बंद हैं बैंक, जानें सोमवार को RBI ने क्यों दी है छुट्टी?

आज 26 अक्टूबर, दिन सोमवार को भी कई सारी जगहों पर बैंक बंद हैं. यहां से आप जान सकते हैं कि क्या छुट्टी वाली लिस्ट में आपके भी शहर का नाम है? साथ ही समझें छुट्टी के कारण क्या हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Oct 2026 06:54 AM (IST)
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अगर आज यानी सोमवार, 26 अक्टूबर को आपको बैंक में कोई जरूरी काम है तो घर से निकलने से पहले अपने शहर में बैंक की छुट्टी जरूर चेक कर लें. आज देशभर में बैंक बंद नहीं हैं, लेकिन कुछ शहरों में क्षेत्रीय त्योहारों और खास मौकों के कारण बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होने वाला है. भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आज अगरतला समेत 5 शहरों में बैंक बंद रहेंगे. बाकी शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुल सकते हैं.

यहां से जानिए कि क्या आपके शहर में भी आज बैंक की छुट्टी है. अगर हां, तो इस छुट्टी से पीछे का कारण क्या है. साथ ही लिस्ट से देखें अक्टूबर में बैंक की और कितनी छुट्टियां हैं.

आज कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?
आज 26 अक्टूबर को अलग-अलग शहरों में अलग-अलग वजहों से बैंक की छुट्टी है. कहीं महर्षि वाल्मीकि जयंती, तो कहीं लक्ष्मी पूजा और एक्सेशन डे के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

शहर का नाम छुट्टी का कारण
अगरतला लक्ष्मी पूजा
चंडीगढ़ महर्षि वाल्मीकि जयंती  
जम्मू एक्सेशन डे      
शिमला महर्षि वाल्मीकि जयंती
श्रीनगर  एक्सेशन डे

क्या यूपी- दिल्ली में भी है छुट्टी?

नहीं, ये छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं है. इसलिए आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बैंक बंद नहीं हैं. फिर भी किसी स्थानीय बदलाव की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से छुट्टी कंफर्म कर लेना सही रहता है.

अक्टूबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
26 अक्टूबर के बाद भी इस हफ्ते कुछ शहरों में बैंक की छुट्टी रहने वाली है. इसलिए अगर आपको चेक जमा करना है या फिर शाखा में जाने वाला कोई भी और जरूरी काम करना है तो इन डेट्स को ध्यान में रखें.

तारीख दिन कहां-कहां है छुट्टी कारण
26 अक्टूबर सोमवार अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला, श्रीनगर महर्षि वाल्मीकि जयंती, लक्ष्मी पूजा, एक्सेशन डे
29 अक्टूबर गुरुवार शिमला करवा चौथ
31 अक्टूबर शनिवार अहमदाबाद सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती

बैंक बंद होने पर कौन-सी सेवाएं मिलेंगी?
बैंक शाखा बंद होने से आपके सभी बैंकिंग काम नहीं रुकने वाले हैं. छुट्टी के दिन भी यूपीआई, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं और अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 26 Oct 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI
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