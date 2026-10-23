शुक्रवार को क्यों बंद हैं बैंक, जानें आज आपके शहर में भी है छुट्टी?

अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है और त्योहारों के चलते बैंक की छुट्टियों का सिलसिला भी जारी है. अगर आज शुक्रवार को आपको बैंक में कैश जमा करना है, चेक से जुड़ा काम निपटाना है या किसी जरूरी काम के लिए ब्रांच जाना है, तो पहले बैंक हॉलिडे की लिस्ट देख लेना चाहिए. कई बार बैंक बंद होने की वजह से जरूरी काम अटक जाता है और फिर अगले वर्किंग डे का इंतजार करना पड़ता है.

23 अक्टूबर को बैंक की छुट्टी को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है. आखिर शुक्रवार को बैंक क्यों बंद हैं? क्या पूरे देश में ही छुट्टी है या सिर्फ कुछ शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं? आइए जानते हैं आज की बैंक हॉलिडे लिस्ट और ये भी कि बैंक बंद होने पर आप कौन-कौन से काम नहीं कर सकते हैं.

शुक्रवार को क्यों बंद है बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक के अक्टूबर 2026 के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 23 अक्टूबर को सिक्किम के गंगटोक में दुर्गा पूजा (दसैं) के चलते बैंक बंद रहेंगे. ये स्थानीय छुट्टी है, इसलिए देश के सभी शहरों में बैंक बंद नहीं रहने वाले हैं. बाकि के शहर में बैंक खुले ही रहेंगे.

आज आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद?

कल- परसों भी बंद रहेंगे बैंक?

23 अक्टूबर के बाद वीकेंड भी आ रहा है. 24 अक्टूबर को महीने का चौथा शनिवार है और 25 अक्टूबर को रविवार है. इसलिए इन दोनों दिनों में बैंक बंद रहेंगे. अगर आपको बैंक जाकर कोई जरूरी काम करना है तो छुट्टियों को ध्यान में रखकर पहले ही प्लान बना लें.

किन कामों पर लगेगा ब्रेक?

बैंक की शाखाएं बंद होने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं तो चलती रहती हैं. ग्राहक UPI से पैसे भेज सकते हैं, ATM से कैश निकाल सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग से बैलेंस चेक करके बिल भर सकते हैं. हालांकि, कैश काउंटर, चेक से जुड़े काम के लिए बैंक शाखा जाना पड़ता है और छुट्टी के दिन ये काम नहीं हो पाएंगे.

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