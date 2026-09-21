आज 21 सितंबर को कई जगहों पर बैंक की छुट्टी है. आमतौर पर सोमवार को बैंक बंद नहीं रहते हैं, ऐसे में आज छुट्टी क्यों है ये जानने वाली बात है. अगर आप आज के बैंक हॉलिडे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को देख सकते हैं. यहां बैंक की छुट्टी के कारण से लेकर कल और परसों बैंक क्यों बंद है, ये तक बताया गया है.

आज कहां- कहां बंद हैं बैंक?

आज देशभर में बैंक की छुट्टी नहीं है. आज के दिन सिर्फ असम और केरल में ही बैंक बंद हैं. इसके अलावा मेघालय में भी बैंक बंद ही रहने वाला है. खास बात ये है कि ये छुट्टी सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि आईसीआईसीआई, केनरा, पीएनबी, बीओबी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, यस, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक जैसे प्राइवेट बैंक के लिए भी है.

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21 सितंबर को क्यों बंद हैं बैंक?

आज बैंक की छुट्टी के अलग- अलग जगह पर अलग- अलग कारण हैं. असल में असम में आज शंकरदेव जन्मोत्सव है, जिसकी वजह से वहां छुट्टी दी गई है. वहीं, आज केरल में भी श्री नारायण गुरु समाधि दिवस है, जिसके कारण भी आज केरल में बैंक नहीं खुलेंगे.

कहां- कहां खुले रहेंगे बैंक?

आज के दिन दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलानाडु समेत बाकि सभी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे. यानी असम, केरल और मेघायल के अलावा कहीं भी बैंक में अवकाश नहीं है.

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कल-परसों क्यों बंद है बैंक?

कल यानी 22 सितंबर को भी बैंक बंद ही रहने वाले हैं. असल में कल रांची में करमा पूजा है, जिसके लिए बैंक में छुट्टी है. फिर 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन है, जिसके लिए जम्मू- कश्मीर में बैंक बंद हैं.