आज क्यों बंद हैं बैंक? जानें 2 नवंबर को बैंक की छुट्टी का क्या है कारण

अगर आज यानी 2 नवंबर को बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. नवंबर में दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे त्योहारों के चलते कई दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में इस महीने में घर से निकलने से पहले छुट्टी की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए.

क्या आप जानते हैं कि आज सोमवार को भी 1 ऐसी जगह है जहां पर बैंक की छुट्टी है. क्या वो जगह आपका शहर है? आइये यहां से इस सवाल का जवाब जानते हैं.

क्या आपके शहर में है बैंक की छुट्टी?

शहर का नाम बैंक बंद या खुले हैं? दिल्ली खुला है नोएडा खुला है पटना खुला है कोलकाता खुला है बेंगलुरू खुला है चेन्नई खुला है शिलांग बंद है मुंबई खुला है रांची खुला है लखनऊ खुला है

शिलांग में क्यों बंद है बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 2 नवंबर को मेघालय की राजधानी शिलांग में नोंगक्रेम डांस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, मुंबई, लखनऊ, पटना और कुछ दूसरे शहरों में बैंक शाखाएं खुली रहने वाली हैं.

IDBI बैंक क्यों बंद है?

IDBI बैंक के कर्मचारी और अधिकारी निजीकरण के विरोध में 2 और 3 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल पर हैं, जिससे IDBI बैंक की शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है.

इस हफ्ते और किस- किस दिन है छुट्टी?

तारीख दिन बैंक खुले हैं या बंद हैं? 2 नवंबर सोमवार शिलॉन्ग में बंद है 3 नवंबर मंगलवार खुले हैं 4 नवंबर बुधवार खुले हैं 5 नवंबर गुरुवार खुले हैं 6 नवंबर शुक्रवार खुले हैं 7 नवंबर शनिवार खुले हैं 8 नवंबर रविवार बंद हैं

बैंक बंद होने पर क्या नहीं होगा कोई काम?

अगर बैंक शाखा बंद है, तो भी कई जरूरी बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन मिल जाती हैं. छुट्टी के दिन भी आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, UPI से पेमेंट और पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं.

हां, लेकिन अगर आपको बैंक पासबुक अपडेट करना है या फिर कैश डालना है तो फिर ये काम नहीं हो पाते हैं.

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