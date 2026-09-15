आज बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें 15 सितंबर को RBI ने आपके शहर में छुट्टी दी क्या
आज देशभर में बैंक बंद हैं या नहीं? अगर हां, तो क्या है कारण? यहां से आपको बैंक की छुट्टी से जुड़े सभी तरह के सवालों के सही- सही मिल जाएंगे.
अगर आज आपको बैंक में कोई काम है तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि कहीं आज बैंक की छुट्टी तो नहीं है. RBI के हॉलिडे कैलेंडर में बैंक की छुट्टी की पूरी लिस्ट दी जाती है और सितंबर में 14 दिन बैंक बंद रहने वाले थे. तो ऐसे में पता होना चाहिए कि क्या आज भी तो एक छुट्टी नहीं है. क्योंकि अगर आप बिना चेक किए घर से निकल जाते हैं और अगर बैंक आज बंद होते हैं तो बेफिजुल के चक्कर हो जाएंगे और काम भी नहीं हो पाएगा.
आज बैंक बंद हैं क्या?
हां, आज 15 सितंबर के दिन बैंक बंद हैं. हालांकि, ये छुट्टी देशभर में नहीं है. आज देश के कई अलग- अलग राज्यों में बैंकों की छुट्टी है.
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कहां- कहां बंद हैं बैंक?
आज गुजरात, ओडिशा और गोवा में बैंकों में छुट्टियां रहेंगी. लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, मध्यप्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में आज बैंक नहीं बंद है.
क्या प्राइवेट बैंक की भी रहेगी छुट्टी?
हां, ये SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सिर्फ सरकारी बैंक की छुट्टी नहीं है बल्कि आज के दिन HDFC, ICICI, Axis बैंक जैसे प्राइवेट बैंक भी बंद रहने वाले हैं.
क्यों बंद हैं बैंक?
दरअसल, 15 सितंबर को गुजरात में संवत्सरी त्योहार मनाया जा रहा है. ये जैन धर्म का का त्योहार है. इसके अलावा आज ओडिशा और गोवा में नुआखाई मनाया जा रहा है. बाकि कुछ दूसरे राज्यों में आज गणेश महोत्सव के दूसरे दिन के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं.
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आज के बाद फिर कब बंद हैं बैंक?
15 सितंबर के बाद अब 21, 22, 23, 25 और 26 सितंबर को बैंक बंद रहने वाले हैं. 21 तारीख को गुवाहाटी और कोच्चि में बैंक की छुट्टी है. वहीं, 22 और 23 को रांची, जम्मू में बैंक बंद रहने वाले हैं. फिर 25 को गंगटोक में और 25 को शनिवार की वजह से देशभर में बैंक की छुट्टी है.