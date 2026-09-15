गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें 15 सितंबर को RBI ने आपके शहर में छुट्टी दी क्या

आज बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें 15 सितंबर को RBI ने आपके शहर में छुट्टी दी क्या

आज देशभर में बैंक बंद हैं या नहीं? अगर हां, तो क्या है कारण? यहां से आपको बैंक की छुट्टी से जुड़े सभी तरह के सवालों के सही- सही मिल जाएंगे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Sep 2026 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आज आपको बैंक में कोई काम है तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि कहीं आज बैंक की छुट्टी तो नहीं है. RBI के हॉलिडे कैलेंडर में बैंक की छुट्टी की पूरी लिस्ट दी जाती है और सितंबर में 14 दिन बैंक बंद रहने वाले थे. तो ऐसे में पता होना चाहिए कि क्या आज भी तो एक छुट्टी नहीं है. क्योंकि अगर आप बिना चेक किए घर से निकल जाते हैं और अगर बैंक आज बंद होते हैं तो बेफिजुल के चक्कर हो जाएंगे और काम भी नहीं हो पाएगा.

आज बैंक बंद हैं क्या?
हां, आज 15 सितंबर के दिन बैंक बंद हैं. हालांकि, ये छुट्टी देशभर में नहीं है. आज देश के कई अलग- अलग राज्यों में बैंकों की छुट्टी है. 

आज फिर बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानें आपके शहर में LPG का ताजा रेट

कहां- कहां बंद हैं बैंक?
आज गुजरात, ओडिशा और गोवा में बैंकों में छुट्टियां रहेंगी. लेकिन दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, मध्‍यप्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में आज बैंक नहीं बंद है. 

क्या प्राइवेट बैंक की भी रहेगी छुट्टी?
हां, ये SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सिर्फ सरकारी बैंक की छुट्टी नहीं है बल्कि आज के दिन HDFC, ICICI, Axis बैंक जैसे प्राइवेट बैंक भी बंद रहने वाले हैं. 

क्यों बंद हैं बैंक?
दरअसल, 15 सितंबर को गुजरात में संवत्सरी त्योहार मनाया जा रहा है. ये जैन धर्म का का त्योहार है. इसके अलावा आज ओडिशा और गोवा में नुआखाई मनाया जा रहा है. बाकि कुछ दूसरे राज्यों में आज गणेश महोत्‍सव के दूसरे दिन के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं.

आज कितने में हो जाएगी पूरी टंकी फुल? जानें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव

आज के बाद फिर कब बंद हैं बैंक?
15 सितंबर के बाद अब 21, 22, 23, 25 और 26 सितंबर को बैंक बंद रहने वाले हैं. 21 तारीख को गुवाहाटी और कोच्चि में बैंक की छुट्टी है. वहीं, 22 और 23 को रांची, जम्मू में बैंक बंद रहने वाले हैं. फिर 25 को गंगटोक में और 25 को शनिवार की वजह से देशभर में बैंक की छुट्टी है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अब कैसे तेल भेजेगा सऊदी, सप्लाई के सारे रास्ते बंद; क्या दुनिया में मचेगा हाहाकार?
अब कैसे तेल भेजेगा सऊदी, सप्लाई के सारे रास्ते बंद; क्या दुनिया में मचेगा हाहाकार?
बिजनेस
आज कितने में हो जाएगी पूरी टंकी फुल? जानें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
आज कितने में हो जाएगी पूरी टंकी फुल? जानें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव
बिजनेस
आज फिर बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानें आपके शहर में LPG का ताजा रेट
आज फिर बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानें आपके शहर में LPG का ताजा रेट
बिजनेस
UPI यूजर्स को बड़ी राहत! 2000 रुपये तक पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने किया साफ
UPI यूजर्स को बड़ी राहत! 2000 रुपये तक पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने किया साफ
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विपक्ष ताकता रहा, CM विजय ने ब्रिटेन में सेट कर दिया गेम, अब होगी नोटों की बारिश
विपक्ष ताकता रहा, CM विजय ने ब्रिटेन में सेट कर दिया गेम, अब होगी नोटों की बारिश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा हत्याकांड के बीच माता प्रसाद पांडे से मिले संजय निषाद, सियासी हलचल तेज
गोंडा हत्याकांड के बीच माता प्रसाद पांडे से मिले संजय निषाद, सियासी हलचल तेज
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
स्पोर्ट्स
न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव; जानें डिटेल
न JioHotstar, न Sony LIV, भारत-अफगानिस्तान का दूसरा टी20 यहां आएगा लाइव
इंडिया
TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'
TMC के बागी मुस्लिम सांसद का बड़ा खेल, कहा- 'न BJP में शामिल होंगे और न...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक ही डंडे से सबको हांकने...', UCC पर बोले देवबंद के उलेमा कारी इसहाक गोरा
'एक ही डंडे से सबको हांकने...', UCC पर बोले देवबंद के उलेमा कारी इसहाक गोरा
ट्रेंडिंग
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
टेक्नोलॉजी
Smart Band और Smartwatch में क्या अंतर, किसे खरीदने में फायदा?
Smart Band और Smartwatch में क्या अंतर, किसे खरीदने में फायदा?
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget