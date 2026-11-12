ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज बैंक बंद हैं या खुले? 12 नवंबर को ब्रांच जाने से पहले जान लें छुट्टी का अपडेट

आज बैंक बंद हैं या खुले? 12 नवंबर को ब्रांच जाने से पहले जान लें छुट्टी का अपडेट

क्या आज 12 नवंबर 2026 को बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानिए, RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक आज बैंकिंग सेवाओं का क्या रहेगा हाल और नवंबर में किन तारीखों पर बैंक बंद रहने वाले हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Nov 2026 07:29 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आज यानी 12 नवंबर को आपको बैंक में कोई जरूरी काम निपटाना है और आज आप की छुट्टी को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. आज गुरुवार को देशभर में बैंक खुले रहने वाले हैं. RBI के नवंबर के हॉलिडे कैलेंडर में 12 नवंबर को किसी भी राज्य में बैंक की छुट्टी नहीं दी गई है. ऐसे में ग्राहक हर नॉर्मल दिनों की तरह बैंक जाकर कैश जमा करने, पैसे निकालने, चेक से जुड़े काम और दूसरे जरूरी काम निपटा सकते हैं.

हालांकि, आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों के चलते बैंक बंद रहेंगे. इसलिए अगर आपका कोई जरूरी काम है तो बैंक जाने से पहले छुट्टियों की तारीख जरूर देख लेना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
आज 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की क्या है कीमत? देख लें दिल्ली से पटना तक के रेट
आज 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की क्या है कीमत? देख लें दिल्ली से पटना तक के रेट
बिजनेस
बांग्लादेश और पाकिस्तान में LPG के लिए हाहाकार, भारत में 5 महीने से दाम स्थिर
बांग्लादेश और पाकिस्तान में LPG के लिए हाहाकार, भारत में 5 महीने से दाम स्थिर
बिजनेस
दिवाली पर Swiggy की हुई चांदी, लोगों ने खूब ऑर्डर किए काजू कतली, डोसा और पनीर बटर मसाला
दिवाली पर Swiggy की हुई चांदी, लोगों ने खूब ऑर्डर किए काजू कतली, डोसा और पनीर बटर मसाला
बिजनेस
सिगरेट फिर से हुई महंगी, एक पैकेट पर देने होंगे 10 रुपये ज्यादा
सिगरेट फिर से हुई महंगी, एक पैकेट पर देने होंगे 10 रुपये ज्यादा

आज किन राज्यों में खुलेंगे बैंक?
RBI की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत किसी भी कार्यालय में बैंक की छुट्टी नहीं है. यानी इन शहरों में बैंकिंग सेवाएं रोज की तरह ही चलेंगी.

नवंबर में आगे कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

तारीख क्यों है छुट्टी? कहां बंद है बैंक?
13 नवंबर वांगला फेस्टिवल मेघालय
14 नवंबर दूसरा शनिवार  पूरे देश में  
15 नवंबर रविवार  पूरे देश में  
16 नवंबर छठ पूजा बिहार और झारखंड
20 नवंबर इगास-बग्वाल उत्तराखंड 
23 नवंबर सेंग कुट स्नेम  मेघालय  
24 नवंबर गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा कई राज्यों में 
27 नवंबर  कनकदास जयंती    कर्नाटक
28 नवंबर  चौथा शनिवार  पूरे देश में
29 नवंबर  रविवार  पूरे देश में

बैंक बंद हो तो पैंस ट्रांसफर होंगे क्या?
हां, बैंक की शाखाएं बंद होने के बाद भी आपके पैसे ट्रांसफर जैसे काम नहीं रुकने वाले हैं. छुट्टी के दिन भी लोग एटीएण से पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

बांग्लादेश और पाकिस्तान में LPG के लिए हाहाकार, भारत में 5 महीने से दाम स्थिर

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की क्या है कीमत? देख लें दिल्ली से पटना तक के रेट
आज 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की क्या है कीमत? देख लें दिल्ली से पटना तक के रेट
बिजनेस
बांग्लादेश और पाकिस्तान में LPG के लिए हाहाकार, भारत में 5 महीने से दाम स्थिर
बांग्लादेश और पाकिस्तान में LPG के लिए हाहाकार, भारत में 5 महीने से दाम स्थिर
बिजनेस
दिवाली पर Swiggy की हुई चांदी, लोगों ने खूब ऑर्डर किए काजू कतली, डोसा और पनीर बटर मसाला
दिवाली पर Swiggy की हुई चांदी, लोगों ने खूब ऑर्डर किए काजू कतली, डोसा और पनीर बटर मसाला
बिजनेस
सिगरेट फिर से हुई महंगी, एक पैकेट पर देने होंगे 10 रुपये ज्यादा
सिगरेट फिर से हुई महंगी, एक पैकेट पर देने होंगे 10 रुपये ज्यादा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डारचीव की मॉस्को में मौत, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया
अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डारचीव की मॉस्को में मौत, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड में प्रदूषण से बुरा हाल, हाईब्रिड मोड पर शिफ्ट हुए स्कूल
नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड में प्रदूषण से बुरा हाल, हाईब्रिड मोड पर शिफ्ट हुए स्कूल
इंडिया
मोदी सरकार ने भारतीय वीजा व्यवस्था को बनाया और ज्यादा आसान, जानें क्या किए गए बदलाव?
मोदी सरकार ने भारतीय वीजा व्यवस्था को बनाया और ज्यादा आसान, जानें क्या किए गए बदलाव?
क्रिकेट
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
बॉलीवुड
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
इंडिया
Gen Z को श्री श्री रविशंकर ने दी सलाह, 'दिक्कत है तो आवाज जरूर उठाएं लेकिन...
Gen Z को श्री श्री रविशंकर ने दी सलाह, 'दिक्कत है तो आवाज जरूर उठाएं लेकिन...
ट्रेंडिंग
Viral Video: पॉ पॉ गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, ठुमकों से हिला इंटरनेट
पॉ पॉ गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, ठुमकों से हिला इंटरनेट
टेक्नोलॉजी
Infinix Xpad 30 Launch : Infinix Xpad 30 लॉन्च, बड़ी स्क्रीन और बैटरी के साथ मिलेंगे ये फीचर्स
Infinix Xpad 30 लॉन्च, बड़ी स्क्रीन और बैटरी के साथ मिलेंगे ये फीचर्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget