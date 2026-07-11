Bank Holiday Today: अगर आपको आज यानी 11 जुलाई 2026, दिन शनिवार बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो घर से निकलने से पहले चेक करें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद हैं. कई लोगों के मन में शनिवार को बैंक खुलने या बंद रहने को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है. ऐसे में अगर आप कैश जमा करने, चेक क्लियर कराने, पासबुक अपडेट कराने या किसी भी बैंकिंग काम के लिए शाखा जाना हो तो मन में डर रहता है कि कहीं बैंक बंद न निकले. आइये यहां से इस सवाल का जवाब जानते हैं.

क्या आज 11 जुलाई 2026 को बैंक बंद हैं?

हां, देशभर के सभी बैंक आज बंद हैं. 11 जुलाई 2026 महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देशभर में सरकारी और निजी बैंकों की शाखाएं बंद रहेंगी. इसलिए सभी राज्यों में बैंक की छुट्टी है.

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दूसरे शनिवार को क्यों बंद रहते हैं बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार देशभर के सभी सरकारी और निजी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसके अलावा प्रत्येक रविवार को भी बैंक अवकाश रहता है. वहीं, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय त्योहारों पर भी संबंधित राज्यों में बैंक बंद रहते हैं. ऐसे में 11 जुलाई 2026 दूसरे शनिवार के कारण नियमित बैंकिंग सेवाएं शाखाओं में उपलब्ध नहीं होंगी.

कौन-कौन से काम आज नहीं हो पाएंगे?

आज बैंक शाखाएं बंद रहने की वजह से ग्राहकों को कई सेवाओं के लिए इंतजार करना होगा. बैंक जाकर नकद जमा या निकासी, चेक जमा करना, पासबुक प्रिंट कराना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, लॉकर से जुड़े काम, KYC अपडेट और शाखा स्तर पर होने वाले अन्य कार्य आज नहीं किए जा सकेंगे. यदि आपका कोई ऐसा जरूरी काम है, तो अब इसके लिए अगला कार्यदिवस का इंतजार करना होगा.

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कौन-सी बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू?

हालांकि बैंक शाखाएं बंद हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. ग्राहक पहले की तरह UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, NEFT और ATM का इस्तेमाल कर सकेंगे. ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, बिजली-पानी के बिलों का भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, QR कोड से पेमेंट और अन्य डिजिटल लेनदेन सामान्य रूप से जारी रहेंगे. जरूरत पड़ने पर ग्राहक ATM से नकदी भी निकाल सकते हैं.

अब बैंक कब खुलेंगे?

आज दूसरे शनिवार की छुट्टी के बाद 12 जुलाई को रविवार है, इसलिए उस दिन भी बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में यदि आपका काम बैंक शाखा से ही हो सकता है, तो आपको सोमवार, 13 जुलाई 2026 तक इंतजार करना होगा. सोमवार से देशभर में बैंक अपने नियमित समय के अनुसार फिर से खुल जाएंगे और सभी शाखा संबंधी सेवाएं सामान्य रूप से शुरू हो जाएंगी.

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