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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday Today: आज 11 जुलाई को बैंक खुले हैं या बंद हैं? यहां से दूर होगा कंफ्यूजन

Bank Holiday Today: आज 11 जुलाई को बैंक खुले हैं या बंद हैं? यहां से दूर होगा कंफ्यूजन

Bank Holiday Today: क्या आज बैंद बंद रहने वाले हैं या खुले रहेंगे. अगर आपके मन में भी बैंक हॉलिडे को लेकर कंफ्यूजन है तो आपको इस खबर को जरूर पढ़ना चाहिए.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Jul 2026 10:23 AM (IST)
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Bank Holiday Today: अगर आपको आज यानी 11 जुलाई 2026, दिन शनिवार बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो घर से निकलने से पहले चेक करें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद हैं. कई लोगों के मन में शनिवार को बैंक खुलने या बंद रहने को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है. ऐसे में अगर आप कैश जमा करने, चेक क्लियर कराने, पासबुक अपडेट कराने या किसी भी बैंकिंग काम के लिए शाखा जाना हो तो मन में डर रहता है कि कहीं बैंक बंद न निकले. आइये यहां से इस सवाल का जवाब जानते हैं.

क्या आज 11 जुलाई 2026 को बैंक बंद हैं?

हां, देशभर के सभी बैंक आज बंद हैं. 11 जुलाई 2026 महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देशभर में सरकारी और निजी बैंकों की शाखाएं बंद रहेंगी. इसलिए सभी राज्यों में बैंक की छुट्टी है.

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दूसरे शनिवार को क्यों बंद रहते हैं बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार देशभर के सभी सरकारी और निजी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसके अलावा प्रत्येक रविवार को भी बैंक अवकाश रहता है. वहीं, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय त्योहारों पर भी संबंधित राज्यों में बैंक बंद रहते हैं. ऐसे में 11 जुलाई 2026 दूसरे शनिवार के कारण नियमित बैंकिंग सेवाएं शाखाओं में उपलब्ध नहीं होंगी.

कौन-कौन से काम आज नहीं हो पाएंगे?

आज बैंक शाखाएं बंद रहने की वजह से ग्राहकों को कई सेवाओं के लिए इंतजार करना होगा. बैंक जाकर नकद जमा या निकासी, चेक जमा करना, पासबुक प्रिंट कराना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, लॉकर से जुड़े काम, KYC अपडेट और शाखा स्तर पर होने वाले अन्य कार्य आज नहीं किए जा सकेंगे. यदि आपका कोई ऐसा जरूरी काम है, तो अब इसके लिए अगला कार्यदिवस का इंतजार करना होगा.

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कौन-सी बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू?

हालांकि बैंक शाखाएं बंद हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. ग्राहक पहले की तरह UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, NEFT और ATM का इस्तेमाल कर सकेंगे. ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, बिजली-पानी के बिलों का भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, QR कोड से पेमेंट और अन्य डिजिटल लेनदेन सामान्य रूप से जारी रहेंगे. जरूरत पड़ने पर ग्राहक ATM से नकदी भी निकाल सकते हैं.

अब बैंक कब खुलेंगे?

आज दूसरे शनिवार की छुट्टी के बाद 12 जुलाई को रविवार है, इसलिए उस दिन भी बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में यदि आपका काम बैंक शाखा से ही हो सकता है, तो आपको सोमवार, 13 जुलाई 2026 तक इंतजार करना होगा. सोमवार से देशभर में बैंक अपने नियमित समय के अनुसार फिर से खुल जाएंगे और सभी शाखा संबंधी सेवाएं सामान्य रूप से शुरू हो जाएंगी.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Jul 2026 10:23 AM (IST)
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