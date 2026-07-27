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27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कितने दिन बंद रहेंगे बैंक?

Bank Holiday This Week 27 July to 2 August 2026: इस सप्ताह बैंक कितने दिन बंद रहेंगे? जानिए 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच किस राज्य में किस दिन बैंक अवकाश रहेगा. देखें आरबीआई की छुट्टियों की पूरी लिस्ट.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Jul 2026 10:52 AM (IST)
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Bank Holiday This Week 27 July to 2 August 2026: अगर इस सप्ताह बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो घर से निकलने से पहले बैंक छुट्टी की लिस्ट जरूर देख लें. 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के कारण कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, सभी राज्यों में हर दिन बैंक बंद नहीं रहेंगे. छुट्टियां कुछ राज्य के स्थानीय त्योहारों और भारतीय रिजर्व बैंक के अवकाश कैलेंडर के अनुसार लागू हो सकता हैं. यहां से आप बैंक हॉलिडे की पूरी जानकारी ले सकते हैं. 

27 जुलाई से 2 अगस्त तक बैंक छुट्टी की लिस्ट- 

1. 27 जुलाई

27 जुलाई को सोमवार है. इस दिन ज्यादातर राज्यों में बैंक खुले रहेंगे.

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2. 28 जुलाई

28 जुलाई को मंगलवार है और इस दिन वैसे तो कोई छुट्टी नहीं है. कुछ राज्यों में स्थानीय पर्व या क्षेत्रीय अवसरों के कारण बैंक बंद रह सकते हैं.

3. 29 जुलाई

29 जुलाई के दिन बुधवार है और देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं नॉर्मल रूप से जारी रहेंगी.

4. 30 जुलाई

इस हफ्ते का गुरुवार 30 जुलाई है और इस दिन क्षेत्रीय अवकाश वाले राज्यों को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर बैंक खुले रहेंगे.

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5. 31 जुलाई

31 जुलाई को शुक्रवार के दिन ज्यादातर राज्यों में बैंक नॉर्मल रूप से काम करेंगे.

6. 1 अगस्त

इसी हफ्ते में 1 अगस्त पड़ रहा है. 1 अगस्त को शनिवार है और महीने का पहला शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक खुले रहेंगे.

7. 2 अगस्त

2 अगस्त के दिन रविवार है और साप्ताहिक अवकाश के कारण देशभर में सभी बैंक बंद रहेंगे. इस दिन आपको काम में दिक्कत हो सकती है. 

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बैंक बंद रहने पर कौन-सी सेवाएं मिलेंगी?
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहक कई डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं. इनमें यूपीआई से भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम से नकद निकासी, नकद जमा मशीन, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर शामिल है.

रखें इन बातों का ध्यान-
अगर आपको चेक जमा करना, ड्राफ्ट बनवाना, केवाईसी अपडेट कराना या बैंक शाखा में जाकर कोई जरूरी काम करना है, तो पहले अपने शहर की बैंक छुट्टियों की जानकारी जरूर जांच लें. अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों के कारण बैंक अवकाश अलग हो सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 27 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
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