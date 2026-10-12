इस हफ्ते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें 12 से 18 अक्टूबर के बीच किस दिन है छुट्टी

अगर इस हफ्ते आपका बैंक का जुड़ा कोई भी काम बाकि है तो ये खबर आपके लिए ही है. घर से निकलने से पहले बैंक हॉलिडे के कैलेंडर को चेक कर लेना चाहिए. मान लिजिए आप बैंक चले गए और वहां जाकर पता चले कि आज तो छुट्टी है, तो पूरा समय बर्बाद हो जाता है. ऐसे में यहां हम आपको इस हफ्ते के हॉलिडे कैलेंडर से रुबरू करा रहे हैं.

यहां 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक के बारे में डिटेल में बताया गया है. इसे देखकर आपको पता चलेगा कि किस दिन बैंक में अवकाश रहने वाला है और किस दिन काम हो जाएगा.

12 से 18 अक्टूबर तक का हॉलिडे कैलेंडर-

तारीख दिन बैंक बंद या खुले? 12 अक्टूबर सोमवार खुले हैं 13 अक्टूबर मंगलवार खुले हैं 14 अक्टूबर बुधवार खुले हैं 15 अक्टूबर गुरुवार खुले हैं 16 अक्टूबर शुक्रवार खुले हैं 17 अक्टूबर शनिवार बंद हैं 18 अक्टूबर रविवार बंद हैं

17 और 18 अक्टूबर को क्यों बंद है बैंक?

असल में 17 अक्टूबर, शनिवार को त्रिपुरा के अगरतला में महासप्तमी के अवसर पर बैंक की छुट्टी है. वहीं, 18 अक्टूबर को रविवार है तो बस इसलिए बैंक में साप्ताहिक अवकाश है.

अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहेगा बैंक?

अगले हफ्ते यानी 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच पूरे 7 दिन बैंक की छुट्टियां ही रहने वाली हैं.

क्या है छुट्टी का कारण?

19 अक्टूबर को महा अष्टमी है इसलिए यूपी, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में बैंक की छुट्टी है. वहीं, 20 अक्टूबर को दशहरा के लिए बैंक बैंद हैं. 21 अक्टूबर को भी विजयादशमी के वजह से गंगटोक, कोलकाता, बेंगलुरु, अगरतला में बैंक बंद रहने वाले हैं.

इसके अलावा 22 और 23 अक्टूबर को सिक्किम में इसी कारण से बैंक की छुट्टी रहने वाली है. फिर, 24 को चौथा शनिवार और 25 अक्टूबर को साप्ताहिक अवकाश की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं.

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