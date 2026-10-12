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हिंदी न्यूज़बिजनेसइस हफ्ते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें 12 से 18 अक्टूबर के बीच किस दिन है छुट्टी

इस हफ्ते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? जानें 12 से 18 अक्टूबर के बीच किस दिन है छुट्टी

आज से अक्टूबर का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और इसी के साथ लोग सर्च कर रहे हैं कि इस सप्ताह में बैक किस- किस दिन बंद रहने वाले हैं. यहां से आप जान सकते हैं कि RBI ने बैंक को कब- कब छुट्टियां दी हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Oct 2026 02:11 PM (IST)
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अगर इस हफ्ते आपका बैंक का जुड़ा कोई भी काम बाकि है तो ये खबर आपके लिए ही है. घर से निकलने से पहले बैंक हॉलिडे के कैलेंडर को चेक कर लेना चाहिए. मान लिजिए आप बैंक चले गए और वहां जाकर पता चले कि आज तो छुट्टी है, तो पूरा समय बर्बाद हो जाता है. ऐसे में यहां हम आपको इस हफ्ते के हॉलिडे कैलेंडर से रुबरू करा रहे हैं.

यहां 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक के बारे में डिटेल में बताया गया है. इसे देखकर आपको पता चलेगा कि किस दिन बैंक में अवकाश रहने वाला है और किस दिन काम हो जाएगा. 

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12 से 18 अक्टूबर तक का हॉलिडे कैलेंडर- 

तारीख दिन बैंक बंद या खुले?
12 अक्टूबर सोमवार खुले हैं
13 अक्टूबर मंगलवार खुले हैं
14 अक्टूबर बुधवार खुले हैं
15 अक्टूबर गुरुवार खुले हैं
16 अक्टूबर शुक्रवार खुले हैं
17 अक्टूबर शनिवार बंद हैं
18 अक्टूबर रविवार बंद हैं

17 और 18 अक्टूबर को क्यों बंद है बैंक?

असल में 17 अक्टूबर, शनिवार को त्रिपुरा के अगरतला में महासप्तमी के अवसर पर बैंक की छुट्टी है. वहीं, 18 अक्टूबर को रविवार है तो बस इसलिए बैंक में साप्ताहिक अवकाश है. 

अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहेगा बैंक?

अगले हफ्ते यानी 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच पूरे 7 दिन बैंक की छुट्टियां ही रहने वाली हैं. 

क्या है छुट्टी का कारण?

19 अक्टूबर को महा अष्टमी है इसलिए यूपी, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में बैंक की छुट्टी है. वहीं, 20 अक्टूबर को दशहरा के लिए बैंक बैंद हैं. 21 अक्टूबर को भी विजयादशमी के वजह से गंगटोक, कोलकाता, बेंगलुरु, अगरतला में बैंक बंद रहने वाले हैं.

इसके अलावा 22 और 23 अक्टूबर को सिक्किम में इसी कारण से बैंक की छुट्टी रहने वाली है. फिर, 24 को चौथा शनिवार और 25 अक्टूबर को साप्ताहिक अवकाश की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 12 Oct 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI
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