अगले हफ्ते पूरे 5 दिन बैंक रहेंगे बंद, ब्रांच विजिट करने से पहले पढ़ें खबर

Bank Holiday next week (13 April to 19 April): कल यानी कि 13 अप्रैल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है. इस दौरान कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसे में अगर आपको भी बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम निपटाना है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. अगले हफ्ते बैंक अंबेडकर जयंती, संक्रांति, तमिल नव वर्ष और पोहेला बोइशाख (बंगाली नव वर्ष) के मौके पर बंद रहने वाले हैं.

13 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में बैंकों की छुट्टियों में रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है. जब तक कोई विशेष सार्वजनिक या क्षेत्रीय बैंक अवकाश घोषित न हो, बैंक आमतौर पर हर महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं. चूंकि अगले सप्ताह का शनिवार महीने का तीसरा शनिवार है इसलिए पूरे भारत में बैंक कामकाज के लिए खुले रहेंगे.

अगले हफ्ते कब और कहां बैंक रहेंगे बंद?

13 अप्रैल- बैसाखी/बिहू के उपलक्ष्य में पंजाब, हरियाणा, असम औश्र अन्य उत्तरी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

14 अप्रैल- अंबेडकर जयंती/तमिल नव वर्ष/ विशु के चलते लगभग पूरे भारत में छुट्टियां रहेंगी.

15 अप्रैल- बंगाली नव वर्ष या पोइला बोइशाख के मौके पर पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.

16 अप्रैल- बोहाग बिहू के कारण असम में बैंकों का कामकाज ठप रहेगा.

19 अप्रैल- रविवार को साप्ताहिक अवकाश की वजह से देश भर में बैंक बंद रहेंगे.

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