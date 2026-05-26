Bank Holiday For Bakrid 2026: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद की तैयारियां देशभर में चल रही हैं. इसे सेलिब्रेट करने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. भारत में कुछ जगहों पर बकरीद 27 मई तो कहीं- कहीं 28 मई को मनाई जा रही है. वहीं, गल्फ कंट्री की बात करें तो फारस की खाड़ी जैसे सउदी अरब, मलेशिया और इंडोनेशिया में बकरीद 27 मई को ही मनाई जाएगी. अब डेट को लेकर इतनी कंफ्यूजन है. आपको बता दें कि बकरीद में बैंक की भी छुट्टी होती है. यहां से आप जानें कि आपके शहर में बकरीद को लेकर बैंक में कब- कब छुट्टी रहने वाली है.

इतना ही नहीं, बकरीद के बाद भी इसी महीने में बैंक 2 दिन और बंद रहेंगे, इसके पीछे का कारण भी यहां बताया गया है.

27 मई को कहां- कहां बैंक बंद हैं?

नई दिल्ली

पंजाब

उत्तर प्रदेश

हरियाणा

जम्मू- कश्मीर

बिहार के कुछ जिले में

उत्तराखंड

पश्चिम बंगाल

छत्तीसगढ़

झारखंड

हिमाचल प्रदेश

तेलंगाना

आंध्र प्रदेश

असम

त्रिपुरा

मिजोरम

मणिपुर

नागालैंड

मेघालय

केरल

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28 मई को कहां- कहां बैंक बंद हैं?

महाराष्ट्र

मध्य प्रदेश

कर्नाटक

तमिलनाडु

राजस्थान

गोवा

बिहार के कुछ जिले में

ध्यान दें- कि जम्मू- कश्मीर, श्रीनगर और केरल में दोनों ही दिन बैंक बंद रखा जाता है.

बकरीद के बाद कब बंद रहेगा बैंक?

किसी जगह बकरीद 27 मई को सेलिब्रेट की जा रही है तो किसी जगह 28 मई को, ऐसे में बैंक तो बंद रहेंगे ही. लेकिन बकरीद के बाद भी बैंक बंद रहने वाले हैं. एक तो 30 मई को बैंक बंद होंगे, क्योंकि हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक की छुट्टी होती है और इसके बाद एक बार फिर से बैंक 31 मई को बंद रहेगा, क्योंकि उस दिन रविवार है और हर रविवार को देशभर में बैंक की छुट्टी रहती है.

बैंक की छुट्टी हो और काम आ जाए तो क्या करें?

अगर बैंक की छुट्टी हो और इस बीच ही कोई काम आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप ई- बैंकिंग यानी ऑनलाइन बैंकिंग से भी अपना काम कर सकते हैं. हां, अगर आपको कोई चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट, ड्राफ्ट जैसा काम है, जिसके लिए बैंक जाना पड़ता है तो आपको बैंक हॉलिडे का ध्यान रखना चाहिए.

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