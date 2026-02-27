हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसतौबा-तौबा! बांग्लादेश से दूर भाग रहे विदेशी पर्यटक, भारतीय सैलानियों ने भी मोड़ा मुंह

तौबा-तौबा! बांग्लादेश से दूर भाग रहे विदेशी पर्यटक, भारतीय सैलानियों ने भी मोड़ा मुंह

Bangladesh Tourism: बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से राजनीतिक उथल-पुथल का नतीजा यह है कि यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है. भारत से भी पर्यटकों में 73 परसेंट की भारी गिरावट आई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

Bangladesh Tourism: BNP नेता तारिक रहमान ने नए प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ रिश्ते सुधरने के कयास लगाए जा रहे हैं. दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते तल्ख बने हुए हैं. बांग्लादेश में साल 2024 के अगस्त महीने से राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल है.

बांग्लादेश से पर्यटक बना रहे दूरी

पहले छात्र आंदोलन, उसके बाद शेख हसीना के इस्तीफे की मांग, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अंतरिम सरकार के सत्ता पर आसीन होने, अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हिंसक हमले- एक के बाद होती एक घटनाएं लगातार सुर्खियों में हैं. इन सबका असर यह है बांग्लादेश में विदेशी पयर्टकों की संख्या में कमी आई है. पिछले साल यानी कि 2025 में यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या में 9 परसेंट से ज्यादा की गिरावट आई है. खासतौर पर, भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 73 परसेंट की भारी कमी आई है. बांग्लादेश में अस्थिरता के माहौल को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वीजा को लेकर पाबंदिया लगा रखी है, जिसका टूरिज्म पर असर पड़ा है. 

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के 2024 के 'ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स' में बांग्लादेश 119 देशों की लिस्ट में 109वें स्थान पर है, जो एशिया-पैसिफिक रीजन में सबसे निचला स्थान है. यह आंकड़ा बांग्लादेश के लिए इसलिए अहम है क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी में टूरिज्म का योगदान लगभग 3.02 परसेंट है.  

सरकार की कोशिशों के बाद भी घाटा 

बांग्लादेश में सरकार टूरिज्म को मजबूत करने और रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन को 12 सब-सेक्टर्स में बांटा है. यानी कि सरकार ने टूरिज्म को सिर्फ होटल तक नहीं, बल्कि कैफे, रिसॉर्ट्स, क्रूज शिप, एयरलाइन, ट्रैवल एजेंसी, म्यूजियम, हैंडिक्राफ्ट्स जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों में बांटकर रखा है, जिससे ड्राइवर से लेकर कुक, कारीगर हर किसी को रोजगार मिले. साल 2024 में पर्यटन को हुए नुकसान के बाद बांग्लादेश के विदेशी आय में भी भारी कमी आई है. 2024 में बांग्लादेश को विदेशी कमाई में 13 मिलियन डॉलर यानी कि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हुआ है. 

 

ये भी पढ़ें:

84 परसेंट क्रैश हुआ यह शेयर, 157 रुपये से 25 पर आया भाव; दांव लगाने वाले गंवाए 57000 करोड़ 

Published at : 27 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
BANGLADESH Bangladesh Politics Bangladesh Tourism Bangladesh Political Turmoil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
तौबा-तौबा! बांग्लादेश से दूर भाग रहे विदेशी पर्यटक, भारतीय सैलानियों ने भी मोड़ा मुंह
तौबा-तौबा! बांग्लादेश से दूर भाग रहे विदेशी पर्यटक, भारतीय सैलानियों ने भी मोड़ा मुंह
बिजनेस
Silver Price Rally: वैश्विक अनिश्चितताओं ने दी चांदी को हवा, एक झटके में 8000 रुपये उछले दाम; जानें चांदी क्यों दौड़ रही सरपट
वैश्विक अनिश्चितताओं ने दी चांदी को हवा, एक झटके में 8000 रुपये उछले दाम; जानें चांदी क्यों दौड़ रही सरपट
बिजनेस
बेहतर परफॉर्मेंस, शानदार मुनाफा… फिर क्यों ये कंपनी दिखाने जा रही 4000 स्टाफ को बाहर का रास्ता?
बेहतर परफॉर्मेंस, शानदार मुनाफा… फिर क्यों ये कंपनी दिखाने जा रही 4000 स्टाफ को बाहर का रास्ता?
बिजनेस
84 परसेंट क्रैश हुआ यह शेयर, 157 रुपये से 25 पर आया भाव; दांव लगाने वाले गंवाए 57000 करोड़
84 परसेंट क्रैश हुआ यह शेयर, 157 रुपये से 25 पर आया भाव; दांव लगाने वाले गंवाए 57000 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget